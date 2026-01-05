找張顯耀督導南二都選情挨轟 鄭麗文駁斥了

▲國民黨主席鄭麗文駁斥張顯耀督導南部選情傳聞。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.05）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（5）日在4位副主席陪同下，親致送前立法院長王金平「國民黨最高顧問聘書」。面對先前傳出有意指派國民黨智庫執行長張顯耀督導「南二都」選情，引發地方強烈反彈，後來無疾而終，鄭麗文受訪時嚴正駁斥，稱這件事完全是誤傳，沒有請張顯耀督導南部選情，這是空穴來風並非事實。

鄭麗文今早帶著國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，國民黨文傳會主委吳宗憲，以及國民黨發言人江怡臻，一同前往宏國大樓致送王金平最高顧問聘書。



鄭麗文受訪時說，如今朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局等種種問題，王金平過去在整個中華民國民主化歷史的過程當中，經歷過所有最艱困的時刻，也發揮其高度智慧，如今國家、國民黨都非常需要王金平，希望透過王金平完整的歷練和高度智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。



鄭麗文強調，大家都知道王金平的為人，剛才王金平也勉勵國民黨，希望一切將國家人民的利益放在最優先，一國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉來努力。王金平用其高度，希望協助國民黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全台灣2300萬人民，同時，為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。



未來是否由王金平督導南部選情？鄭麗文則說，這件事完全是誤傳，沒有要請張顯耀督導南部選情，張負責的是智庫這一塊，也積極在南台灣成立智庫中心，並沒有請張顯耀督導南部選情，這是空穴來風並非事實。

廣告 廣告

鄭麗文也說，國民黨提名輔選作業都按照步驟積極推動中，王金平的影響力絕對不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平及憲政僵局，也非常希望能向王金平請教，全台選舉的輔選，王金平永遠都是國民黨的同志，他非常關心選舉，國民黨參選的同志都是王金平的老朋友或看著他們長大的，本來就愛護有加，未來也會積極的協助。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獲聘國民黨最高顧問 王金平給三努力方向：讓國民黨正常發展

外界憂共軍複製「斬首行動」 國防部：國軍對突發狀況都有演練

綠台南市長初選倒數！政見會後民調曝光 這人大勝33%海放謝龍介