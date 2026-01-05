找張顯耀督導南二都選情？鄭麗文否認稱「誤導」：空穴來風並非事實

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文率副主席致送王金平最高顧問聘書（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文日前宣布將聘請前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問，今（5日）上午在4位副主席陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送聘書。對於有消息傳出將請國民黨智庫執行長張顯耀督導南二都選情，鄭麗文受訪表示，這是完全誤傳，是空穴來風，並非事實。

鄭麗文受訪表示，首先，這是誤傳，並沒有要請張顯耀執行長擔任南部選情督導。目前已經請張顯耀擔任智庫執行長，負責的是智庫部分，目前也正積極推動在南台灣成立智庫中心，關於由他督導南部選情一事，完全是空穴來風，並非事實。

至於是否由王金平督導南部選情，鄭麗文指出，本黨在提名與輔選作業方面，皆正依照程序積極推動。王金平的影響力絕不僅限於南台灣，這一點大家都很清楚。無論是國家大政、兩岸和平或憲政僵局等議題，黨內都非常希望能向王金平請益。而在全台選舉輔選方面，王金平永遠都是國民黨的同志，他非常關心選舉，國民黨參選的同志都是王金平的老朋友或王金平看著他們長大的，本來就愛護有加，未來也會積極協助。

