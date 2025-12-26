找張顯耀督導南部選情為空穴來風 鄭麗文：總督導當然是我自己

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前傳出，邀請前立委張顯耀擔任國民黨副主席兼智庫執行長，甚至將負責督導南部選情，引發國民黨內爭議。對此，鄭麗文今（26）日澄清說，沒有啊！沒有啦！怎麼可能，這是空穴來風，為什麼要讓張顯耀當南部選情的總督導？她也不理解。

鄭麗文解釋，張顯耀就是負責智庫，她已經聘任張顯耀擔任智庫執行長，她希望進駐南台灣，其中一個就是要在南部成立智庫南部中心，這跟「張顯耀操盤南台灣選情」中間有很大的落差，所以沒有這回事。

至於南部選情是否找「最高顧問」王金平來督導？鄭麗文表示，沒有，她也不敢說要找王金平督導，總督導當然是她自己，王金平一定會幫忙，其影響力不只高雄和南台灣，各方力量他們一定都會尋求最大的支持，但總督導和最後的選舉成敗，當然是由她來負責。

鄭麗文表示，重國民黨有地方黨部主委，到時候會有競選總部的成立，黨也有秘書長和組發會主委，不可能另外找一個人來負責南台灣，否則中台灣、東台灣呢？

鄭麗文表示，可能她找張顯耀去負責智庫，又要在南部成立智庫南部中心，大家就想多了，加上，她跟張顯耀非常熟，大家就會有一些聯想。

