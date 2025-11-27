找房問就對了！「永慶AI特助」口語找房超省力

升級版「永慶AI特助—自然語找房」以人的思維推理找房條件，更能抓住使用者的核心需求。圖/永慶房屋提供





永慶房產AI服務再進化，讓外界再次窺見永慶房產科技的深厚實力。於11月推出的升級版「永慶AI特助—自然語找房」，全面強化了「預算、屋況、地點、環境、機能」的五大理解力，直接將消費者的抽象的「生活與居住需求」，轉換為正確、具體的「房屋條件」。永慶AI特助甚至還會主動提出參考指標，幫助客戶對家的想像更具體，降低錯失好房的可能性。

實測情境1：永慶AI特助從房貸負擔能力回推購屋總價

當消費者與永慶AI特助對話，「自備款有1000萬、每月最多可以繳9萬的房貸，家裡有老人家不方便爬樓梯，可以幫我推薦永和靜巷裡、不要太舊的房子嗎？」即使消費者沒有提供明確的總價、坪數格局與產品類型等條件，永慶AI特助也能從自備款與每月房貸負擔能力、回推消費者適合的總價約為3300萬元。再針對消費者提供的「有老人家」、「不想太舊的房屋」等描述，自動追加屋齡20年內、有電梯等屋況條件，並從永慶房產集團全台約25萬筆待售房源中，推薦最能滿意消費者需求的物件。

如果消費者期望買到「高樓層、景觀好」的房屋條件，永慶AI特助會建議消費者可以找高樓層的電梯大樓；但當消費者提供的購屋預算與市場行情出現落差，永慶AI特助也會從實務面建議，例如增加自備款金額、調整預算或擴大找房條件等，以最大程度滿足消費者的個人化需求。

實測「永慶AI特助」找房問AI功能，民眾不用提供精準找房條件，AI也能從海量房源中推薦最速配物件。示意圖/永慶房屋提供

誠實服務與人性化科技 讓永慶AI更可靠

「當消費者更快聚焦理想中的房屋條件，未來委託仲介協助、實際帶看時已經有初步心得，就能更謹慎且有效率的做出最適合的購售屋決策。」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，目前大多數的線上找房平台，以「物件」為中心，讓消費者用標準化的房屋條件找房，但永慶AI特助則是人性化的以「人」為中心，消費者只需要描述自己喜歡或想要的生活模式，永慶AI特助就可以快速幫你找到夢想房。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯也透露，永慶AI的資料，來自集團全台超過1950店的資料庫，並以集團超過30年的產業經驗訓練，因此能領先同業建立更完整誠實的數據庫，避免不完整、偏差或錯誤的資訊，不怕AI幻覺出現名不符實的答案，帶給消費者更誠實、可靠的房產AI服務。

若想體驗「不用找，只要問」找房問AI，只需在Line上搜尋「永慶AI特助」官方帳號就能啟動問房，篩選出房屋後，還能點選「特色問AI」向永慶AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。另外還有「社區問AI」，消費者若有心儀的社區或是生活圈，輸入社區名稱，永慶AI特助就會提供社區簡介以及待售中房源；若輸入路段，永慶AI特助則會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

永慶房產AI服務再進化，讓外界再次窺見永慶房產科技的深厚實力。永慶房產集團以「誠實×人性化×科技」的核心理念，將持續優化包含永慶AI特助在內的數位服務，且持續探索房產科技的未來性，提供消費者更省時省力、安心安全的專業服務。



永慶房產集團率先業界打造高階房產AI—「永慶AI特助」能深度理解預算、屋況、地點、環境與機能，讓找房推薦更精準。圖/永慶房屋提供

