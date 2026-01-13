找房更清楚、決策更安心 永慶用AI與數據讓房市更透明

永慶歡迎數位與資訊人才，一起開發數據分析、領航房產AI發展。圖/永慶房產集團提供





隨著AI應用快速普及，如何真正落實於服務端、優化消費者體驗，成為企業競爭的關鍵。永慶房產集團長期投入房產科技研發，鎖定「個人化服務」與「資訊透明」兩大目標，近一年接連囊括國內外4項科技大獎，展現其在AI應用與大數據整合上的深厚實力，也為台灣房仲產業樹立科技升級指標。

其中，「政大永慶租金行情地圖」同時榮獲國際創新獎（International Innovation Awards）與亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards），而「永慶AI特助」則獲得LINE Biz-Solutions Awards及數位奇點獎肯定，顯示永慶不僅能將AI導入實務應用，更成功提升消費者的實際使用體驗。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，透過「政大永慶租金行情地圖」，協助市場建立更全面、可比較的租賃行情基準；而「永慶AI特助」則讓AI不只提升效率，更能協助消費者清楚理解需求、做出安心決策。兩項服務皆呼應永慶「先誠實再成交」的核心理念，以科技降低資訊落差，打造公平透明的交易平台。

「政大永慶租金行情地圖」提高市場透明度，榮獲國際創新獎、亞洲科技卓越創新獎。圖/永慶房產集團提供

國際科技雙獎連霸 租金行情更透明

2025年，永慶以「政大永慶租金行情地圖」連續五年奪下國際創新獎，並第三度榮獲亞洲科技卓越獎「PropTech房產科技大獎」，持續刷新台灣科技房仲的國際獲獎紀錄。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，市面多數租屋平台僅提供區域平均單坪租金，難以反映整層住家、分租套房等不同租屋型態的實際行情。永慶攜手政大不動產研究中心，將分散的租金資訊加以整合，不僅把房東開價與實際租金一起公開，還能針對不同地區、不同房型查找行情，並結合租案查詢功能，提供一站式服務，不僅提升找房效率，也成功帶動月均租案成交量成長約4成。

AI特助結合LINE 獲科技與通訊雙獎肯定

在AI應用方面，永慶除強化資料蒐集與分析，也將「永慶AI特助」實際導入第一線服務流程，並與LINE官方帳號整合，讓消費者能在熟悉的使用情境中，輕鬆體驗AI找房服務。於2025年榮獲DMA台灣數位媒體應用行銷協會「數位奇點獎－最佳AI運用創新獎」，並拿下LINE Biz-Solutions Awards「最佳創新科技運用獎」金獎。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯指出，在AI普及的時代，關鍵不在於是否使用AI，而是能否提供可靠、低錯誤率的應用。永慶以集團逾1950家門店、累積超過25萬件物件資料作為AI訓練基礎，有效降低AI幻覺風險，使「永慶AI特助」能更精準理解需求、媒合合適房源，為消費者創造更多選擇空間。

永慶房產集團獲4項國內外科技創新大獎重點。圖/永慶房產集團提供

深化科技布局 持續招募數位與AI人才

為持續優化購售屋服務體驗，永慶房產集團積極招募系統開發、前後端工程、AI數據工程及數位行銷等專業人才，並參與「2026 Yourator AI職涯博覽會」，向年輕世代分享房產科技發展成果與職涯機會。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，集團重視團隊合作與人才培育，提供「PropTech Workshop」新人培訓制度，透過專案實作與學長姊制度，協助新進同仁穩健成長。永慶亦獲得「Yourator第二屆雇主品牌大賞」肯定，展現企業文化與職場環境的高度認可。

未來，永慶將持續深化科技創新，擴大數位服務應用廣度與深度，協助消費者即時掌握市場資訊、保障交易權益，並持續引領台灣房仲產業邁向更透明、更公平的交易環境。



永慶於2025年榮獲四項國內外科技創新大獎。「永慶AI特助」整合LINE應用，獲得LINE Biz-Solutions Awards以及數位奇點獎。圖/永慶房產集團提供

