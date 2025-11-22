找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。
桃園警分局表示，昨天晚上21時40分許，中路派出所警員鐘嘉呈、賴俊傑及劉竹原等執行專案臨檢某汽車旅館時，發現林姓男子（54歲）原本站在入口處等人，見到警車立即竄進旅館內，3員察覺異狀分頭包抄將其攔下。
林男表示，他因為過生日，跟朋友相約到汽車旅館慶生，他先到並在門口等朋友；未料警員請他出示證件時，林男從斜背皮包拿證件時，眼尖的警員發現其內竟藏有10包毒品咖啡包，林男當場無言，始坦承係準備找朋友開毒趴慶生，經警方當場逮捕，警詢後依法送辦。
