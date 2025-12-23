找朋友變惡夢！女護理師飯店誤闖狼窩 遭3男性侵4小時

國際中心／許智超報導

近日，印度馬哈拉施特拉邦一名30歲的護理人員，到火車站附近的飯店拜訪朋友，因搞錯位置敲錯門，竟遭3名應門的男子拖進房間裡性侵，後來她好不容易逃出，並向警方報案。事後，警方成功將3名凶嫌逮捕，其中2人是銀行員、1人則是頂級學院碩士生。

綜合外媒報導，該事件發生在17日晚間11時至隔日凌晨3時，受害女子在一家私人醫院擔任護理師，由於丈夫失業，她是家中唯一的經濟支柱，事發當天她因想找朋友幫忙，雙方約好在飯店碰面。然而，女子不小心走錯房間、敲錯房門，結果遭到3名男子集體性侵。

女子表示，自己敲門後被告知朋友不在這裡，正要離開時，其中一名凶嫌卻欺騙她，朋友就在裡面，接著硬把她拉進房間、鎖上房門，強迫女子喝酒並且施行性侵。約在凌晨3時至4時之間，女子設法開門逃出，並大聲呼救，隨後前往警局報案。

警方在案發約3小時後，成功將3名凶嫌逮捕，分別是27歲Ghanshyam Rathod、25歲Rishikesh Chavan及25歲Kiran Rathod，其中2人是銀行員，1人是頂級學院碩士生。

警方指出，初步調查顯示，3名凶嫌是朋友，當時在飯店房間內飲酒，受害者誤走進205號房，而非原本要去的105號房，3人疑似趁機對她進行集體性侵。目前警方依據相關條款，以輪姦、非法拘禁和刑事恐嚇為由提出調查。

