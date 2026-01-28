找朋友還要帶刀？新北男闖社區地下室 總幹事驚見刀柄報警逮人

警方詢問社區總幹事（紅衣）與葉嫌事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋龍泉街一處社區，昨天（27日）傳出有不明人士持刀闖入地下停車場的事件，宋姓社區總幹事發現一名陌生男子趁住戶開啟閘門之際闖入地下室，，當下詢問對方身分，男子起初宣稱是住戶，後來又稱找朋友，但始終說不出朋友住址，隨後總幹事更發現他從口袋中亮出水果刀刀柄，嚇得立即打電話報警，所幸海山分局迅速趕抵現場，經查這名陌生人身分，發現為葉姓男子，但他對於原因目的卻閉口不答，警方詢後將他依恐嚇、侵入住宅等罪嫌移送法辦。

據了解，33歲葉姓男子昨天（27日）上午9時許，跑到新北市板橋龍泉街一處社區，趁著宋姓總幹事替其他住戶開啟地下停車場閘門之際，企圖闖入地下室，所幸總幹事察覺有異，當下便詢問對方身分與目的，起初葉男宣稱自己是住戶，但隨後又改口稱要找朋友，卻始終說不出朋友實際住址。

宋姓總幹事隨後更發現葉男的口袋中路出一截水果刀的刀柄，心生畏懼下立即撥打110報案，所幸派出所就在附近，海山分局新海派出所警員迅速趕赴現場，詢問社區總幹事事發經過後，要求葉男配合查驗身分，並交出水果刀，但葉男卻拒不配合，在警方喝令下，這才交出口袋中的水果刀。

後續警方將他載回派出所查驗身分後，葉嫌依舊不願說明犯案動機與緣由，而警方詢後將他依恐嚇、侵入住宅等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

葉嫌交出水果刀。（圖／翻攝畫面）

