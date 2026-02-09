找未成年「台灣甜心」上摩鐵滾床！高雄男付8千完事 下場慘了

高雄一名男子以8千元跟未成年少女發生性關係，遭判刑3個月、緩刑2年。示意圖／翻攝自Pixabay

高雄兩名男子透過網路包養平台「台灣甜心」結識一名女子，並皆以8千元作為對價，跟一名未滿18歲的少女花花（化名）發生性關係，其中一名男子阿文（化名）在知曉花花未成年的狀況下，仍選擇進行性交易，遭判有期徒刑3個月、緩刑2年；另一名男子阿豪（化名）則因花花在對話過程中均表示已經成年，難以認定阿豪知道對方未成年，因此判無罪。

跟未成年少女性交易 高雄男遭判3個月

判決書指出，高雄兩名男子透過網路包養平台「台灣甜心」，認識一名未滿18歲少女花花，且兩人都與花花發生關係，案件由檢察官提起公訴。其中一名男子阿文以8千元價格，跟花花發生性關係，審理期間阿文表示認罪。

法官審酌證據後，認為阿文明知道花花尚未成年，仍然選擇與她性交易；不過，阿文已經與花花的法定代理人達成調解，再加上過往無前科，最終依《兒童及少年性剝削防制條例》，判阿文3個月徒刑、緩刑2年，在緩刑期間付保護管束，可上訴。

一樣花8千性交易！他卻被判無罪

此外，另一名遭起訴的男子阿豪，同樣以8千元價格跟花花發生性關係，他在法庭審理期間表示，花花向他謊稱已成年，並且花花的身形與成人無異，從頭到尾都不知道花花尚未成年。

對此，法官審酌證據後表示，結合對話紀錄、花花的證詞，可證明花花確實向阿豪謊稱已經成年，再加上包養網站上設有年齡限制，難以認定主觀上阿豪知道花花的真實年齡，且檢方舉證未能排除合理懷疑，最終判阿豪無罪，可上訴。



