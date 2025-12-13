找末日解方！這家公司砸1.5億 用AI神腦找農作物救命密碼

地球發高燒，氣候變遷衝擊全球農業生態系統，當氣溫上升1度，植物體內的基因便會陷入一場高達數百段RNA的混亂風暴，最終造成產量下降，牽動人類生存的糧食危機，FAO（聯合國糧食及農業組織）、IPCC（政府間氣候變遷專門委員會）等國際機構已敲警鐘，急需科學解方。

正瀚砸1.5億 打造全球首座農業AI神腦

正瀚成立於2013年，長年針對植物投入生長調節劑、生長促進劑、肥料等研發，12日宣布出資1.5億元，結盟中興大學，建置全球第一座瞄準農業永續的「質譜多體學與人工智慧研究中心」（質譜AI中心）。

這項合作計畫，企圖提升作物自身的「氣候韌性」，正瀚董事長吳正邦指出，在國際生物刺激素大會上已達成全球共識，提升氣候韌性是未來實現低資源消耗與高韌性農業的關鍵方向。

頂尖規格！媲美中研院「資料驅動」技術鏈

這座即將在中興大學南投校區設立的「質譜AI中心」，將建置超過4台媲美中研院最頂尖規格的高效能液相層析串聯式質譜儀。更具突破的是，這是全球首次將「多體學」與AI系統化，導入作物氣候韌性研究。

中興大學校長詹富智表示，這套系統將整合胜肽體、代謝體、脂質體等多體學平台，結合AI預測模型，透過此中心打造出「分子解析到功能驗證、田間應用」的完整技術鏈，誓言讓農業從過去「靠經驗種田」的研發模式，全面升級為資料驅動、科學驗證的精準農業解決方案。

植物的「氣候鐵布衫」密碼曝光

為了解決氣候變遷造成植物失調，正瀚長期研發3大作物韌性系統，這3套系統正是中心研究的核心：內穩系統素（胜肽）、健化素（寡糖），以及脂盾系統（小脂質）。

這些系統的作用機制，是從植物內穩來強化光合作用、能量管理，以及養分吸收。同時透過提升細胞壁與抗氧化能力等，幫助植物健化，最後移動型胜肽和小脂質還能建立群體間的快速化學訊號網路，共同對抗逆境。

正瀚結盟中興大學，雙方冀望透過這套高解析度質譜與AI，加速產品開發，並為全球暖化帶來的農業不確定性，樹立精準、科學、永續的新標準。吳正邦喊話，期望能發揮台灣全國的力量，挑戰世界第一。