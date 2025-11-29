找李多慧開箱不付錢！業者賴帳鬧上法院 「合作價碼」意外曝

李多慧來台後人氣居高不下。（圖／翻攝自李多慧IG）





南韓啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，憑藉亮麗外型、親民形象人氣居高不下，近日個人YouTube頻道更突破百萬訂閱。隨著人氣水漲船高，李多慧廣告及代言邀約不斷，沒想到，日前竟發生合作業者付不出報酬，雙方為此鬧上法院，而李多慧的代言價碼也意外曝光。

據了解，由「開拓娛樂」募資的318運動對講機，去年邀來李多慧等多名網紅進行開箱評測，並與李多慧的經紀公司「奧比懷登公關顧問公司」簽訂2份契約，內容是安排李多慧為對講機拍攝限時動態、宣傳影片等。

判決書指出，在合作完成後，開拓娛樂需支付20 萬、16萬的工作報酬，豈料，對方卻遲遲未付清相關款項，在奧比懷登公關顧問公司多次催促清償後，開拓娛樂才承諾於今年3月3日前付清報酬，若未於期限內付清，則需給付違約金12萬6000元。

最後，開拓娛樂仍未於時間內繳納款項，雙方為此鬧上法院，奧比懷登公關顧問公司要求，對方需支付包含工作費、違約金含營業稅共計49萬6000元，而被告開拓娛樂負責人開庭當天並未到場，僅以書面資料坦認積欠款項且願意賠償，法官依據契約內容及欠款事實，判決開拓娛樂須賠償奧比懷登公關顧問公司49萬6000元，全案可上訴。對此，《EBC東森娛樂》求證李多慧經紀公司，經紀公司表示：「按照司法程序處理中，謝謝大家關心」。



