找柯震東演自己被酸！九把刀回擊「除了身高我們長超像」 曾莞婷演媽「心裡罵三字經」

柯震東（左起）、曾莞婷、導演九把刀與戴立忍在西門町進行發送紅包見面會活動。董孟航攝

由九把刀執導、斥資3億台幣打造的奇幻動作鉅獻《功夫》，今（30日）於西門町舉辦見面會，飾演靈魂人物師父黃駿的金馬影帝戴立忍，竟驚喜現身並首度參與電影公開宣傳，從未參與過戶外見面會的戴立忍笑稱：「因為今天天氣很好，我剛好有空，想說來體驗一下，但我有點緊張。」他在片中每天需花3至4小時進行流浪漢風格的特殊化妝，大讚九把刀腦迴路驚人，每天都有不同驚喜。

師父戴立忍認了會忘詞！朱軒洋遭虧最笨徒弟 柯震東34歲再演高中生

戴立忍在《功夫》中扛下男主角重任，卻自爆與角色最像的地方竟是健忘，尤其小說改編的文字量龐大，讓他常在片場忘詞。提到片中徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，戴立忍笑虧：「各有特色，但朱軒洋最笨！」

曾執導《黑的教育》邀請戴立忍演出的柯震東，此次回歸演員身分與前輩對戲，戴立忍感性表示，經過上次磨合後，這次相處時間更長，特別高興交到柯震東這個朋友。

戴立忍難得現身電影宣傳活動，為《功夫》在西門町舉行見面會。董孟航攝

日前陳玉勳導演在臉書虧九把刀「借帥殼上市，就跟潘客印找曾敬驊演自己一樣，這些導演很沒品，難道他們照鏡子時也都是看到柯震東和曾敬驊嗎，笑死，我都不好意思找喬治克隆尼來演我！」九把刀表示，找柯震東演自己是「實至名歸」因為除了自己身高才164公分以外，其他部份兩人長得非常像，並吐槽柯震東身高已經這麼高，還喜歡穿厚底鞋，讓柯震東聽完一臉無言。

現年34歲的柯震東在片中再度挑戰高中生，坦言這次角色比《那些年》更低齡、更笨一些，自嘲本人其實很成熟。至於曾被封為「姐姐殺手」的他，昨日才誇獎李多慧是理想型，今日又在現場大讚曾莞婷是「所有人心目中的女神」，直言曾莞婷具備善良、漂亮與做自己等條件，讓見面會現場充滿粉紅泡泡。

曾莞婷在《功夫》中演王淨的媽，笑說九把刀找她演這個角色時「心裡罵三字經」。董孟航攝

演媽先罵三字經？曾莞婷《功夫》領口開超低 接捧花羞認缺對象

金鐘女神曾莞婷此次在《功夫》升格飾演王淨的媽媽，她語出驚人笑說：「接到邀約時當然在心裡罵三字經，希望導演下次別找我演媽了！」相比於接演《影后》時的掙扎，《功夫》的冰店老闆娘角色她倒是一口答應，原本以為演媽媽不用顧慮造型，沒想到定裝完領口超級低，甚至要小露酥胸。九把刀對此霸氣回應：「這是我對莞婷姊的尊重，把妳最強的展現出來！」讓曾莞婷笑說既然都要演，至少還是美美的。

柯震東現身西門町引起大批民眾圍觀。董孟航攝

日前曾莞婷在陳漢典、LuLu婚禮上接到捧花，被問到是否桃花朵朵開，她感嘆：「接捧花也要有對象啊！」隨著《功夫》上映倒數兩週，九把刀率柯震東等人在西門町發送紅包，讓民眾提前感受年節氣氛，電影「功夫」將於2月13日上映。



