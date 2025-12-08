找歷來床伴演情慾戲！李駿碩還原親密過程拍成《眾生相》獲金馬獎

香港導演李駿碩以《眾生相》榮獲金馬獎最佳導演，片中透過一名男同志的情慾生活，看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在。導演透過這部私密電影記錄了這些年的情緒和心境轉變，並堅持將性愛過程完整呈現以反映真實人生，「因為這是很重要的一部分，就是你有一個投資、一個期待，然後有時候當然也會有失望。」

《眾生相》獲金馬獎評審盛讚藉由私密題材反映複雜的社會現實，編導李駿碩在片中呈現同志性愛的寫實程度，在華語影壇更堪稱空前。過去同志電影拍攝性愛多半點到為止，但本片卻將完整過程鉅細靡遺地拍出，從赴約前的清洗剃毛等準備工作，到見面後成功與失敗的經歷，事前事後的交談互動，甚至包含使用各種助興物品與角色扮演。

廣告 廣告

《眾生相》獲金馬獎評審盛讚藉由私密題材反映複雜的社會現實。（圖／佳映娛樂）

李駿碩認為呈現這些具體的細節非常重要，因為這就是真實人生，「我們有時得花半小時、一小時做事前準備，這就是gay sex的一部分。我覺得大多gay片很少會描述這個部分，我就覺得這個部分很重要，我要拍出來，而且我要在電影一開始的時候就拍出來，這是很確定的事。」

此外，李駿碩說，人們約性愛時永遠不知道這個對象是否值得，有時做好各種準備和期待，最後白忙一場。他在英國讀書時，有次約的對象來到他房間後，他還泡茶給對方喝，對方卻說手機留在車上要回去拿，就再也沒有回來。他以前也會傷心或憤怒，覺得自尊心受挫，如今心理已較平衡，不會再覺得都是自己的問題。

《眾生相》透過一名男同志的情慾生活，看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在。（圖／佳映娛樂）

片中的約會故事都取材自個人真實經歷，其中近半數角色更由李駿碩真實生活中曾經約過的本人登場演出，甚至直接以對方家裡做為拍攝場景，重現當時現場與對白互動。他也會與許多對象保持聯絡，還有人因在時尚界工作而贊助他服裝造型，或是取得重要的場景資源。

李駿碩真實生活中的男友也在片中演出並擔任監製，而他能如此忠實捕捉眾生的真實經歷，得益於他畢業於香港中文大學新聞系的專業背景，相當習慣在街頭與陌生人進行交談互動和田野調查，「其實我覺得我對於不同的人的故事和經歷，本來就有多一點的好奇心。因為就是我這樣的人，才會當編劇嘛！」

《眾生相》將於12月12日在台上映，屆時導演李駿碩以及入圍本屆金馬獎最佳新演員的張迪文將於在上映首周與影迷會面。

李駿碩獲得金馬獎最佳導演。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導