找男人到學校愛愛還將影片上網 男警涉妨害風化10萬交保

在北部某分局任職的羅姓警員，因為時常在特定校園與男性發生性關係，還將性愛影片PO在推特，昨(11/18)日被約談到案後，檢察官依涉犯妨害風化等罪，諭知10萬元交保。呂志明攝



在北部某分局任職的羅姓男警，多次找不同男人到某校園公共領域做愛做的事，每次他還會拍下性愛影片，並放在推特供大眾瀏覽，學校發現怎麼校園成為性愛場所，在不堪其擾的情況下報警處理，警方獲報後從推特帳戶溯源追查，沒想到竟查到自己人，因此報請台北地檢署指揮偵辦，檢警昨(11/18)日發動搜索，並將羅男約談到案，經偵訊後依涉犯《刑法》妨害風化等罪，諭知10萬元交保。

據了解，這所學校日前發現竟然有男同志將學校當做背景，在樓梯間、走廊、教室等隱蔽處做愛，甚至還將過程拍下來PO在網路上，由於這些不堪入目的影片數量頗多，引起網友議論紛紛，校方因此報警處理。

警方獲報後展開追查，發現這些影片的影中人雖然都沒有露臉，但是從PO文者IP進行追查後鎖定1名羅姓男子，不僅如此，警方還發現這名羅姓男子竟然也是在某分局任職的警員，因此立即報請台北地檢署由婦幼專組檢察官指揮偵辦。

檢警在分析PO在羅男推特上的影片，發現羅男分與9名不同男子前往特定的教育機構的公共場所發生性關係，還將影片PO在自己的推特帳戶，供不特網友瀏覽，認為其行為已涉犯《刑法》妨害風化等罪。

警方昨日持法院核發的搜索票，前往羅男任職的辦公處所及住居執行搜索，同時將羅男傳喚到案，經檢察官複訊後，諭知10萬元交保候傳。

