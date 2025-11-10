找真愛慘遇詐騙！台中女與網公熱戀半年：他是真心的…差點被騙走250萬

記者吳泊萱／台中報導

台中一名51歲李姓女子在社群軟體上找真愛，與一名男網友熱戀半年，結果對方竟是詐騙集團，見時機成熟要求李女買虛擬貨幣投資，李女信以為真，跑到銀行打算解除定存的250萬元，幸好行員察覺異狀報警攔阻，成功阻止李女提款，保住辛苦積蓄。

台中市警一分局西區派出所於10月29日14時許，接獲台中銀行通報稱，一名51歲李姓女子陷入愛情交友投資詐騙，警員王偉丞、李峻邑獲報後立即趕赴現場處理。李女表示，她要跟在網路上認識的「老公」一起投資虛擬貨幣，要求行員協助解除定存250萬元，但員警進一步詢問後發現，李女口中的老公，竟是透過LINE加好友的年輕男子，兩人才認識半年就以「老公、老婆」相互稱呼。

台中女跟網公熱戀半年，以為遇到真愛，結果對方竟是詐騙集團，女子差點被騙走250萬。（圖／翻攝畫面）

近期對方邀請李女一起投資虛擬貨幣，李女決定把放在台中銀行定存的250萬元，轉入土地銀行帳戶，再匯款至虛擬貨幣交易所。員警詢問投資細節後，認為李女碰上詐騙集團，但李女堅決否認被騙，認為網路上的老公是真心相待。

眼見苦勸無效，員警拿出殺手鐧，直接搜尋男網友提供的投資APP，結果網路上查無任何資訊，明顯是詐騙平台，最終在2名員警與3名行員勸說下，李女終於打消取款念頭，成功守住百萬積蓄。

第一分局指出，詐騙集團近來常以「假交友真詐財」手法，透過社群網站或交友軟體隨機加好友，並盜用帥哥、美女照片博取信任，進而誘導被害人投資虛擬貨幣或匯款。民眾如遇不明投資邀約應提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

