找真相！張文殺人動機與資金仍是謎 北市刑大公布檢舉電話

張文犯案前多次換交通工具，但仍躲不過監視器。北市刑大提供



北市1219隨機攻擊案震撼全球，台北市警局刑大今天（12／22）表示，張文揮刀殺人之凶刀已經找到，相關犯罪工具也都陸續被找到，包括戰術背心、尖刀、噴槍打火機等物品。不過，更重要的，張文殺人的動機，以及背後是否有其他金流，則尚待釐清。警方也積極調查，希望找到更多證據，讓這一起震驚社會的隨機殺人案，背後真相可以水落石出。

北市警局刑警大隊表示，針對丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾一案，案發後北市警局與內政部警政署刑事警察局即時成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。為盡早釐清張嫌犯案動機，若民眾知悉犯嫌張文之犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

