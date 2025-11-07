找統包or找設計師？費用差一點、成果卻差很多！
編輯 Chole Jheng｜圖片提供 耀昀創意設計
「找統包好？還是找設計師好？」搜尋網路，總會得到想省錢就找統包，但其實費用差一點，結果卻會差很多！本篇將彙整網友裝修時的6大迷思，了解預算花去哪、做出正確選擇。
Ｑ1.有錢找設計師、沒錢找統包？
►全方位設計專業
統包與設計師擅長的範疇不同，要根據屋主需求做挑選，適合只需要簡單的局部裝修。全室裝修需要全方位思考，像是老屋要縝密的屋況評估與基礎工程；預售屋客變除了圖面規劃還要考量執行面，適合委託專業設計師執行。
Ｑ2.有圖不管找誰都差不多？
►各種圖面資訊完整
統包是不出圖的，屋主需自備平面圖和水電配置圖，最好準備建材樣板、參考圖，僅口頭溝通施作結果還是會有落差。設計師除了繪製平面圖、立面圖、水電配置圖、燈具迴路圖，等各種施作項目的圖面外，也會提供3D 渲染圖，力求圖面與成果的相似度。
Ｑ3.對設計感與美學要求程度？
►實用又美觀又好維護的設計
統包的專業是執行，能確保做出能用的東西，但細節與美感就要碰運氣。設計師對於裝修有全方位知識，對風格的理解、材質運用都為更專業，像是收納規劃、材質與色系搭配等，能在功能之上賦予更高的設計美學。
Ｑ4.施工品質有差異嗎？
►為達成果會對工班有高度要求
統包因沒有詳細的施工圖，執行時僅依據過往經驗判斷，易影響整體的細緻度。設計師對工班有更高的要求，力求圖片與成品吻合，也會選擇最適合的工法與材質，每個環節都有高度參與。
Ｑ5.找設計師一定比較貴？
►詳盡報價並包含多元服務
統包報價多為工資和材料費的總價，雖然看似較低但恐無包含某些項目，日後追加費用時易產生爭議。設計師報價通常包含設計費、工程費、監工費等，會提供詳細的材料清單和工程明細，還有額外保固及售後服務。
Ｑ6.驗收與裝潢有問題怎麼辦？
►完善的保故與售後服務
找統包裝修並無保固，屋主最好有裝修經驗、必須時常監工，在驗收時也要更為仔細。設計師通常會在合約中明定保固期限，保障非人為造成的問題；像是防水、油漆、泥作、木作等硬裝都在保固範圍。
耀昀創意設計／蔡昀璋
地址：台北市萬華區莒光路231號1樓
電話：02-23042126
Email：thomas@alfonsoideas.com
網站：http://www.alfonsoideas.com
