找綠委背書？ 賴定調爭議法案「不副署不執行」

針對藍白陣營聯手闖關，成功三讀通過「停砍公教年金」相關修法，府院同步表達強烈反對立場。行政院長卓榮泰痛批立法院倒行逆施，強調此舉將造成退撫基金提前破產，重申台灣不能走回頭路，行政院將透過合法、合憲途徑，確保基金財務永續。

藍白通過停砍年金修法，賴清德、卓榮泰齊呼「別走回頭路」。（圖／TVBS）

總統賴清德說：「年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，在這個時候不應該再走回頭路，所以我是希望反年改的法案，還沒送出立法院，朝野都能夠再三思考。」

賴清德定調爭議法案可「不副署、不執行」，引發違憲爭議。（圖／TVBS）

為了反制在野黨攻勢，總統賴清德在與民進黨立委的便當會中，定調對於藍白通過的爭議法案，採取「不副署」或「副署之後不執行」的策略，並認為此舉並不違憲。

民進黨立委吳思瑤說：「對於過當浮濫行使擴權的立法院，行政部門必須予以反制，所以行政院要反制，第二，反制的作為，必須是合憲為基礎。」

不過，對於執政黨擬祭出「不執行」手段，國民黨方面則痛批這是焦土戰。 國民黨立委李彥秀說：「民進黨再次以違法違憲手段，作為政治鬥爭籌碼，要如何團結台灣展現韌性呢？很顯然民進黨就是要進行焦土作戰，不惜以國家利益作為代價，繼續累積民進黨選戰的相罵本。」

吳思瑤強調面對立院擴權，行政部門必須在合憲基礎上反制。

根據統計數據顯示，若停砍年金，將導致公教兩大基金提前破產。以目前退休公教人數約21.6萬人計算，未來10年的國庫撥補金額將翻倍至6970億元，換算下來，全台每位國民平均恐多負擔2萬9900元。

然而，立法院三讀通過的法律，行政機關是否有權不執行？學者提出法律觀點，認為行政院長若拒絕副署，反而是對總統權力的挑戰。

政治大學法律學系副教授廖元豪說：「當你行政院長不副署，你在制衡的對象是總統，所以如果總統願意去公布法律，你怎麼會、你怎麼跑去不副署？這表示你要打賴清德的臉嗎？」

