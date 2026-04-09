找蔡壁如備援黨主席？柯文哲駁：沒有那回事啦 曝自己只跟蔡講一句話

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

有媒體報導，民眾黨創黨主席柯文哲日前在嘉義市陪同市長參選人張啓楷掃街時，要同桌用餐的蔡壁如暖身，隨時接棒黨主席。對此，柯文哲今（9）日受訪直呼媒體變製造業，他從頭到尾只跟蔡壁如講一句「妳怎麼會出現在這裡」，要是沒有直播，媒體亂寫他都不知道怎麼回答，「新聞變製造業，不是什麼新聞，沒有那回事啦！」

柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲京華城等相關案件一審遭判17年，而現任黨主席黃國昌，也傳出恐因變造錄音檔涉偽造文書案，陷入司法泥淖。有媒體報導稱，柯文哲為此找上蔡壁如作為備援。

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柯文哲今天與黃國昌一同出席記者會，被問及是否有此事？柯文哲表示，昨天看到那新聞就覺得，媒體已經變成製造業，還好他到哪裡都有網路直播，從頭講到尾，在吃雞肉飯時，唯一跟蔡壁如講的一句話，是問她「妳怎麼會出現在這裡」。結果在媒體上看到說他跟蔡壁如討論要備位、要接黨主席，柯文哲直呼「沒有那回事啦」，還好有影音有真相，要是沒有直播，媒體亂寫他都不知道怎麼回答，還好有影音有直播。



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