找護士續命續虐！送養20年接警來電「愛子成冰冷屍」生母悲鳴：廢死了？

記者林意筑／台中報導

主嫌劉世惠依凌虐致死判處無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／資料照）

2024年10月，時任台中警第六分局警友站副站長32歲劉世惠，與27歲助理許男爆發爭執，竟夥同3名小弟將許男綑綁，以「十大酷刑」凌虐許男致死，事後還假冒警察、拍攝假影片企圖引導偵辦。經台中地院國民法官法庭審理，依凌虐致死判處劉世惠無期徒刑、褫奪公權終身，死者家屬得知主嫌刑期後痛批「台灣根本都廢死了吧」。

許男被10大酷刑活活虐死。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的主嫌劉世惠本身從事博弈事業，於2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事。2024年10月18日凌晨，劉世惠與助理許男因債務及請款問題爆發衝突，最終劉世惠命共犯劉季昀、助理石庭彰及林姓少年將許男綑綁，並在承租的七期豪宅內，持球棒、榔頭、尖刀等物品對許男施暴，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙，過程中還刻意拍攝凌虐畫面，行徑相當殘忍。

虐打過程中，共犯劉季昀還曾傳訊息給友人，表示想找名護士到場幫許男續命，目的相當冷血，竟是為了能繼續施暴。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉世惠等人見狀立即打電話叫民間救護車到場，救護員趕抵時發現許男已明顯死亡，不過劉世惠與其他3人卻謊稱「我們是六分局的警員」、「我們是來處理吸毒案件的」，且指許男是因吸毒自殘才導致全身傷，企圖營造被害人自殘假象，反覆堅持「許男還沒死！快把他送醫！」，救護員見4人情緒越來越激動，感覺事情不單純，趕緊請豪宅保全人員報警，全案因此曝光。

許男被10大酷刑活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

最諷刺的是，案件審理期間劉世惠等人說辭避重就輕、推卸責任，直到案件宣判前兩天，才突然向法官表示「願意抄寫佛經」，檢方當庭痛批，劉男此舉無非是看準判決在即，才使出「算計減刑的廉價手段」，根本毫無真心悔悟。經院方斟酌，劉世惠住豪宅、開豪車、吸毒、叫傳播，生活過得豪奢，卻不賠償死者，對於賠償金說不出口。

法官認同檢方觀點，認為劉男等人長時間以虐待取樂，造成家屬永久傷痛，且犯後態度惡劣，所謂抄經之說更顯矯情，最終依凌虐致死，裁定主嫌劉男無期徒刑，褫奪公權終身，劉季昀13年6月、石庭彰12年，為這起泯滅人性的慘案畫下司法句點。全案仍可上訴。

據了解，20多年前，死者許男生母因故將其送養，20多年來母子倆從未見過面，直到該案件發生後，許母才接到警方電話通知兒子已喪命，得知兒子死訊後她痛哭不已，認為「兇嫌太殘忍了，不管他欠你錢或黑吃黑，都不該把人打死，還全程錄影，真的很惡劣」，昨日判決出爐後，死者哥哥也無奈表示，「台灣根本都廢死了吧，不然就死刑判一判就好了」，許母則表示「（刑期）當然是越重越好。」

