找賈永婕參戰台北市長？ 學者分析曝：民進黨此役已無牌可打

美國攀岩好手霍諾德日前徒手攀登台北101成功，讓台北101董事長賈永婕聲勢高漲，甚至被點名代表民進黨參選台北市長。對此，賈永婕本人回應表示「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」文化大學廣告學系專任教授鈕則勳則透過三點分析認為，賈永婕參選機率非常低。

台北101董事長賈永婕。（圖／賈永婕臉書）

鈕則勳在臉書發文分析，認為綠軍台北市長最可能人選應該還是行政院副院長鄭麗君。針對賈永婕日前傳出可能是黑馬人選，他認為機會其實非常低，原因有三點。第一，賈永婕自己絕對不會有意願，她自己也說過，而近期被點名主要是因為極限運動家霍諾德101攀頂成功的話題使然，只要這話題淡了，一切也就回歸平淡。

鈕則勳續指第二點，硬推賈永婕參選台北市長，與其說是派出「奇兵」，還不如說綠軍對年底台北市長一役已無牌可打。他認為只以話題聲量作為排兵佈陣的考量，絕對不是宏觀的戰略，而是即性的戰術操作而已。

行政院副院長鄭麗君。（圖／擷取自行政院YT）

鈕則勳提出第三點分析，綠軍已經在為鄭麗君做「鍍金身」及拉抬政治能量的系列鋪排。不論是閣揆卓榮泰到機場接機，或是賴清德與卓榮泰對其的吹捧肯定，並將她定位成「台美關稅談判的大功臣」來看，這以政績為基礎的戰略佈局，才真可能是順勢參選台北市長的起手式。

鈕則勳最後提到，候選人的出檯絕對會有一定脈絡，不可能是即興之舉，一定得考量後續一系列的整體布局與操作。他強調絕對不是以一個單點就能突破，而是有整體戰略面的策略搭配，才能拉高勝率。

