找阿北加持拚提名？邱臣遠周末踩點竹北市 柯文哲將現身陪同

民眾黨擬在竹北市長一戰推出人選，新竹縣議員林碩彥表態有意願參戰，新竹市副市長邱臣遠也表示不排除任何可能。邱臣遠今（4）日晚間在臉書宣布，周日上午9時將到竹北天后宮舉辦活動，並表示前黨主席柯文哲將出席。

邱臣遠晚間在臉書表示，新年第一個行程，和大家一起動手迎新春，他邀請柯文哲到竹北，和親子朋友們一起體驗絹印新春斗方，把祝福親手印下來，感受過年的溫度。該貼文並標註柯文哲、民眾黨新竹黨部，地點則標註在竹北市。

邱臣遠將與柯文哲在8日上午9時採點竹北。（取自邱臣遠臉書）

竹北市長一役牽動新竹縣長選戰，現任竹北市長鄭朝方可能受民進黨徵召參選新竹縣長，而國民黨的新竹縣長人選仍未整合，民眾黨則早已決定要在竹北推出人選參戰。柯文哲日前曾到民眾黨新竹黨部親自參加培訓課程，並喊出「大新竹全線突圍」，事後邱臣遠在臉書貼出他與柯文哲的合照，並標註「阿北在竹北」，引發聯想。

對於是否參選竹北市長，邱臣遠日前受訪時曾說，他不排除任何可能，但黨內有一定的提名程序與機制。2024年大選中，民眾黨與柯文哲，在新竹市、竹北、竹東、新豐、湖口及苗栗竹南、頭份等地一帶，是支持度最高的黨派與候選人，不論是當年的政黨票還是總統票，要怎麼落實到地方選舉，變成政治紅利，就是目前民眾黨團隊應該落實的功課。

