找黑盒子釐清阿蘇山直升機失事？日調查官：這款機型「沒配備」

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機意外，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯，日本運輸安全委員會航空事故調查官今抵達阿蘇山，證實機上「沒有黑盒子」。

載有2名台籍觀光客的直升機在阿蘇山墜毀。（圖／翻攝NNN）

《RKK熊本放送》報導，調查官田上啓介指出，這次事件已被認定為航空事故，因此將針對事故原因、防止再發的對策進行調查，至於調查將先從機體嚴重損毀的情況著手。

針對外界關注是否能回收俗稱「黑盒子」的飛航紀錄裝置，田上透露，事故直升機為羅賓遜（Robinson）機型，並未配備俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器，「羅賓遜這款直升機並沒有配備所謂的黑盒子，也就是飛航資料紀錄器，因此從航空器本身來看，並沒有需要回收的裝置。」

報導表示，在缺乏飛航數據情況下，調查將從可掌握的外在與人為條件開始進行，田上指出，「首先會從能做的部分著手，包括當時的氣象狀況、運航體制是否妥當、機長的健康管理狀況等進行調查，等能夠接近機體後，再展開機體本身的調查。」

由於事故地點位於阿蘇山區，田上指出，後續行程將視天候與安全狀況而定，他並表示，後續調查將同步進行訪談，「我們也會對運航公司相關人員進行詢問，如果有目擊者，也希望能聽取他們的說法。」

