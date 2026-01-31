找「全聯先生」推緊急救護課程 賴清德：關鍵時刻保護自己與家人

總統賴清德在臉書透過影片宣傳緊急救護課程，並找來「全聯先生」邱彥翔助陣。翻攝賴清德臉書。



總統賴清德今（1/31）天在臉書透過影片宣傳緊急救護課程，並找來「全聯先生」邱彥翔助陣。賴清德說，如果具備基本的救護知識與應變能力，除了可以在第一時間協助身邊受傷的人，也可以在關鍵時刻保護自己與家人。

賴清德在臉書宣傳緊急救護課程，表示災難發生後的黃金72小時，往往是影響傷患存活率的關鍵時刻，在專業救援尚未抵達前，到院前的緊急救護與初步處置，就是守住生命的第一道防線。

賴清德說，如果更多民眾具備基本的救護知識與應變能力，不只可以在第一時間協助身邊受傷的人，也能在關鍵時刻保護自己與家人，降低恐慌、提升整體安全。

「學會救護，不只是為了幫助他人，更是在危急時刻，守護自己與最重要的人。」賴清德拜託民眾幫忙把影片分享出去，也誠摯邀請各位一起參加緊急救護課程，或是加入防災士的行列，「台灣更安全，社會就能更強韌！」

