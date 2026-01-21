承傳太平有愛化為行動 西螺福興宮太平媽獎助學金溫暖200學子

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺福興宮今(21)日舉行太平媽獎助學金頒發活動，嘉惠雲林、彰化兩縣80所各級學校、約200名學子。福興宮結合地方信仰力量，長年投入教育扶助，實質減輕清寒家庭負擔，讓孩子在求學路上不孤單，也讓太平媽慈悲護民的精神，化為支持學子向上成長的溫暖行動。

西螺福興宮指出，太平媽獎助學金自2018年設立以來，已連續多年發放，累計援助數千名學生，涵蓋學雜費、教材、生活所需等多元面向，成為濁水溪兩岸重要的教育公益力量。今年持續秉持「教育不能等、孩子不能少」的理念，將資源送到真正需要幫助的學子手中，守護地方未來。

頒發活動現場溫馨隆重，西螺鎮長廖秋萍、東南中學校長黃佩芬、文昌國小教務主任程璟滋，以及兩校師長與獲獎學生代表出席見證。在莊嚴的太平媽神前，一份份獎助學金不僅象徵實質支持，也傳遞地方社會對教育與下一代的深切期盼。

福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮為濁水溪兩岸重要的信仰中心，長年深耕地方、關懷民生。為落實太平媽慈愛濟世的精神，每學年皆委請「螺陽迎太平－遶境大會香」所經10餘個鄉鎮的國中、小教師協助提報名單，透過第一線教育工作者的觀察與推薦，確保獎助學金發揮最大效益，陪伴孩子安心向學、穩健成長。

鎮長廖秋萍表示，感謝福興宮長期投入教育公益，讓許多家庭在經濟壓力沉重時，仍能守住孩子的學習機會。她指出，教育是翻轉人生的重要力量，太平媽獎助學金不僅紓解眼前困境，更為孩子種下希望的種子，期勉獲獎學子珍惜資源、持續精進，未來有能力時回饋社會，讓善的循環不斷延續。

獲獎學生代表分享，這筆獎助學金可用於購買文具、參考書、練習講義及禦寒衣物，對學習與生活都有實質幫助，也讓他們感受到來自社會的關懷與鼓勵。學生們表示，將以更認真的態度面對課業，不辜負太平媽與福興宮的期望，努力成為對社會有貢獻的人，讓「承傳太平有愛」不只是一句話，而是一代又一代延續的行動。