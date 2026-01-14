承億酒店在世界看見亞灣之前 就先為高雄留下未來的位置

高雄亞灣區近年迎來關鍵轉折，正如台北101完工前，周邊曾是一片農地，在承億酒店進駐之前，這裡也僅是尋常港灣；隨著多家國際級科技企業進駐，以及「棧參庫」於二○二五年底正式啟用，這片港灣正快速成型為結合科技、文化與生活的新世代城市核心。然而，在科技資本尚未將目光投向南方之前，亞灣曾是一個需要時間與信任陪伴的地方，早在二○二二年，承億集團便選擇率先進駐，攜手高雄市政府與台灣人壽，以BOT方式打造全亞洲唯一與國家級公共圖書館共構的五星級「承億酒店」，為亞灣奠下第一層文化與公共價值的地基。(見圖)

承億酒店今(十四)日說明，大眾所認知的BOT多半以交通運輸、商場或環保設施為共構項目，而全台唯一以文化創意BOT與圖書館共構的案例，就發生在亞灣；承億酒店於亞灣二.○時期進駐，看準水岸型態中心商業區的可能性，成為擘劃未來的要角。這座全亞洲首創飯店與圖書館結合的創新之作，不僅是全台指標性的知識場域，承億酒店更不將其視為單純的「附屬設施」，而是將飯店、閱讀、文化策展與城市生活深度整合，建構出旅人、市民與創作者共生的公共空間。該模式翻轉了傳統BOT以商業為主、公共設施為輔的邏輯，使公共建設不再只是建築硬體，而是城市精神與生活方式的延伸。

承億酒店表示，一座城市真正的競爭力，來自它如何隨著國際科技企業陸續進駐亞灣，港灣的未來輪廓逐漸清晰；但承億酒店回望這段歷程，更深刻體會到，今日的繁榮並非一夕而成，而是來自多年來文化與公共價值的耕耘。從圖書館、藝術策展、閱讀空間到城市款待，承億酒店讓亞灣在全球資本抵達之前，就已經是一座「有人願意停留的地方」。

「科技帶來動能，文化帶來深度，亞灣能成為真正的新世代城市核心，關鍵在於兩者能否在這裡長期共生」，承億酒店不是追逐風口而來，而是在城市尚未被世界看見時，就選擇相信這裡。現在，當亞灣迎來科技、資本與國際目光，承億酒店也將持續以文化策展、人文思維與城市款待，陪高雄走向下一個十年。在快速變動的城市競逐中，真正難以複製的，不是建設速度，而是誰願意最早留下，為一座城市守住它該有的靈魂。