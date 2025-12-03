承億酒店打造全台最高復古迪斯可舞廳 跨年派對開賣掀熱潮

2025年即將進入尾聲，承億酒店宣布跨年主題派對「復古迪斯可之夜 Retro Disco Countdown」正式啟動售票，主打全台最高的迪斯可舞廳與高空煙火視野，預計吸引跨年人潮搶先卡位迎接2026年。酒店同時祭出12月「感謝季」Buffet回饋與跨年住房優惠，以派對、餐飲到住宿三重亮點打造最華麗的歲末盛典。

↑圖說：承億酒店打造 「復古迪斯可之夜．Retro Disco Countdown」 跨年派對，換上最耀眼的復古裝扮，隨著 Disco Ball 流光溢彩，跟著節奏一路狂歡至 2026 年。（圖片來源：承億酒店提供）

承億酒店繼萬聖節池畔派對大受好評後，再度攜手 SEIZE 今夕何夕，將27樓BAR KAO泰式餐酒館打造為復古迪斯可舞池，12月31日晚間8點一路嗨到隔年凌晨1點。活動以70年代迪斯可風格為主軸，霓虹燈光、復古旋律與閃耀Disco Ball營造濃厚派對氛圍，DJ帶來整夜不間斷節奏，倒數時刻戶外區將施放冷煙火，迎接新年第一道光。主辦方強調，「復古變經典、經典跳成新年」，打造獨具風格的跨年體驗。

↑圖說：獨立KTV包廂高空直擊首排煙火。（圖片來源：承億酒店提供）

派對票券即日起至12月30日限時販售，早鳥票每人1,280元，另有四人團體票、學生票與房客專屬加購價等多種方案。所有票種皆享27樓戶外區調酒暢飲及主廚點心。酒店也推出室內座位低消1,500元方案，提供輕鬆享受音樂與泰式料理的跨年選擇。

最具話題的是三間面向夢時代的獨立KTV包廂，從6人到30人不等，包廂內附專屬酒水、烤肉及炸物拼盤，更能以高空第一排視角零死角觀看夢時代跨年煙火，成為跨年夜最搶手的隱藏版場域。

↑圖說：承億酒店十二月推出「感謝季」暖心回饋。（圖片來源：承億酒店提供）

承億酒店也推出兩項跨年住房專案，包括「好吃好睡一泊二食」與「只想躺好晚進專案」，提供旅人跨年後即可回房休息的便利選擇，房客也享有派對加購優惠。

迎接溫馨十二月，飯店同步推出「感謝季」Buffet回饋。26樓「貳陸日全食」晚餐推出多款新菜色，平日每人999元、假日1,199元，兒童與幼童亦有優惠。Brunch Buffet從早上7點供應到下午2點半，不限房客也能入場享受，雙人同行平日1,299元、假日1,499元，讓旅客在亞灣區高空景致中度過悠閒早午餐時光。

承億酒店表示，今年跨年希望以最動感的派對與最溫暖的餐飲，陪伴旅人一起為2025畫下句點、迎向嶄新的2026。

