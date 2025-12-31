承先啟後‧九耀創新 樹德科大劉柏楊接棒雄大會

臺灣高雄市大學校友會聯合會（雄大會）舉行第八、九屆理事長交接典禮，在隆重而溫暖的氛圍中完成重要傳承，雄大會彙集高雄市各大學校友會的菁英力量，長期作為跨校、跨域、跨世代的關鍵平台，不僅凝聚校友情感，更促進產官學交流與城市發展；這次交接儀式由第八屆理事長徐麗月將重責大任交棒給第九屆理事長劉柏楊，並由樹德科大兼樹德家商董事長朱元祥擔任監交人，在眾多校友與貴賓見證下完成交接，象徵雄大會在歷屆理事長奠定的穩健基礎上，持續邁向傳承與創新並進的新階段。(見圖)

主辦單位今(卅一)日說明，年僅三十八歲的劉柏楊，同時身兼樹德科大校友總會理事長、樹德家商校友會理事長及高雄市會展產業發展協會理事長，長期致力於串聯校友、青年、產業與城市發展；他所帶領的提克斯國際餐飲公司，深耕國際會展活動及演唱會後台餐飲服務，以永續餐桌、精緻外燴、客製化品牌伴手禮見長，並善於結合場域體驗、內容策劃與數位工具，讓餐飲不只是服務本身，而成為溝通品牌、連結城市的重要媒介。這樣橫跨產業與公共參與的實戰經驗，也被視為雄大會未來推動青年培力、創新實驗與數位導入的重要能量來源。

典禮一開場即充滿溫度與記憶點，由劉柏楊母親號召的社區排舞班擔綱開場表演，整齊舞步與熱情活力瞬間點燃全場，也象徵家庭、社區與校友情感的緊密連結；隨後交接儀式循序展開，高雄市各校校友會理事長齊聚祝賀，從致敬歷屆理事長的付出，到新任團隊的願景宣示，整體氛圍自然流動，讓人清楚感受到雄大會不是為了交接而交接，而是一個讓經驗持續被傳遞、讓參與不斷被放大的共同行動平台。

劉柏楊表示，雄大會能一路走到今日，仰賴歷屆理事長為組織打下的堅實基礎，也感謝幹部與理監事團隊長期以來的支持與投入；自己多年來在雄大會跟著學長姐學習，正是因為有越來越多願意投入、主動學習的年輕校友，學長姊的經驗才得以被不斷分享與延續。未來期盼透過更多實際行動與示範，帶動並鼓勵年輕校友主動參與，讓不同世代在交流與合作中彼此成長，持續累積前進的力量。

現場貴賓雲集，產官學界齊聚一堂，包括立法委員邱議瑩、林岱樺親臨支持；樹德家商校長陳清美，以及樹德科大副校長蘇中和、陳璽煌率領師長團隊到場祝賀；輔英科大校長林惠賢亦親自帶領輔英師長團隊蒞臨，展現校際間深厚情誼。

同時，高雄市會展產業發展協會創會理事長楊志中、外交部大使沈正宗、高雄市觀光協會理事長陳毓志、高雄市民宿發展協會理事長鄭阡荏，以及臺灣吉而好執行長侯柏安等多位產業代表皆到場共襄盛舉；三商美邦協理林坤註與台灣扶輪教育基金會董事謝靜蕙亦率領放牛班企業貴賓蒞臨祝賀，使整場活動在校友情誼之外，更展現跨校、跨世代、跨產業匯聚而成的豐厚能量。

在滿場祝福與自然凝聚的氛圍中，雄大會呈現的不只是一場理事長交接典禮，而是一個持續運作、彼此扶持的世代共學平台；未來，雄大會將持續匯聚各校菁英校友，讓學長姊的經驗持續被看見，也讓願意投入的年輕校友安心參與，在並肩前行中累積更多行動能量，為高雄城市發展持續注入穩健而向上的力量。