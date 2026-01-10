承包商挖破水管!台南新營15里停水 晚上9點多復水

〔記者楊金城／台南報導〕中華電信承包商今(10日)下午3點多，在台南新營區交通台路口施作管線工程挖破自來水管，水公司新營營運所關閉周邊水閥，一時無法止水，晚間6點起到10點，擴及民權里、永平里、新東里、新南里等15里臨時停水，連外圍的護鎮里等里水壓也受影響，晚上9點多陸續恢復供水。

自來水臨時停水，不少住戶、商家無法煮飯、做生意受影響，有人沒辦法洗澡，搞不清楚發生什麼事，後來傳開才說是位在民權路、中山路口的交通台中華電信管線工程出錯，挖破自來水管。

水公司新營所獲報派員趕來交通台關閉路口周邊水閥，但自來水一時無法止水，最後竟有15個里因水管破損受牽連並發布停水。市議員王宣貿到場關心修復進度。

今晚10點後，在修好自來水管後，陸續恢復供水，路面清掃泥沙到晚上11點多，但已造成不少民眾抱怨不已。

水公司修復水管，清洗路面，陸續恢復供水。(記者楊金城攝)

水公司修復水管，清洗路面，陸續恢復供水。(記者楊金城攝)

