承包商魚目混珠 採購劣質防護網

香港宏福苑大火，隨著排查進度推展，罹難人數節節攀升。香港當局也對這起慘劇、公布了最新公布調查結果，發現宏福苑維修過程當中，承包商為了省一點點小錢，用劣質鷹架防護網、來代替合格防護網，加上遮擋窗戶的發泡膠板容易燃燒，導致火勢迅速蔓延。而省下的錢，還不到43萬元新台幣，卻付出了上百條人命的代價，更讓人痛心。

牆壁、天花板還有室內物品，一片焦黑，慘不忍睹。香港宏福苑大火，罹難人數節節攀升，

香港警務處傷亡查詢中心主管 曾淑賢：「已確認的死亡人數為151人，死亡人數可能還在上升，至少104具遺體已被確認身分。」

香港當局表示，調查發現，包商為省錢，摻入阻燃性不足的鷹架防護網

香港政務司長 陳國基：「從高層 中層和低層，7個地點採集的樣本，不符合耐火測試標準。」

香港廉政公署指出，今年颱風襲港後，原先防護網損壞，涉案人士低價購買劣質防護網魚目混珠，後來因中環有建築工地火警，涉案人士擔心抽查，又購進少數合格防護網

廉政專員 胡英明：「他們將這批防護網安裝在，每棟樓的鷹架底部 希望蒙混過關，在隨後的檢查中也成功通過了。」

根據估計，劣質網每卷54港幣、包圍整個宏福苑社區所需2300卷、為12.42萬港幣；但若是每卷100港幣的合格防護網，共23萬港幣，兩者相差僅10.58萬港幣、不到43萬台幣對比宏福苑維修工程費用3.3億多港幣，「偷料」省下的費用僅占總費用0.03%，省一點點錢卻付出了慘重代價。港府至今已逮捕14名涉案人士，並將進一步追查。

