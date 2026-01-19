▲承受家庭巨變仍選擇站回第一線，張銘祐父親過世第三天恢復選舉行程。

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】台北市中正、萬華市議員初選參選人、被支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的張銘祐，在父親辭世後第三天，於今日恢復選舉行程。他在臉書親自說明心境，坦言這個決定並不容易，但正是父親生前最放心不下、也最希望他完成的事。

▲張銘祐自投入中正、萬華議員初選以來，全力以赴，走遍街頭市場、每日清晨站路口向鄉親請安，展現拼盡全身力量、堅持到底的決心。

張銘祐自投入中正、萬華議員初選以來，全力以赴，走遍街頭市場、每日清晨站路口向鄉親請安，展現拼盡全身力量、堅持到底的決心。然而，在這段艱辛的選戰過程中，他同時承受著沉重的家庭考驗。

廣告 廣告

▲張銘祐父親生前最放心不下的，就是他的初選之路，父親總覺得我沒有背景、沒有資源，心裡一直很愧疚，覺得沒能替他多做些什麼。

據了解，張銘祐父親因病毒感染，合併心臟病與糖尿病，導致腎臟功能衰竭，期間反覆進出醫院治療。即便面對父親病況反覆，張銘祐仍堅守對選民的承諾，白天站路口、晚上主持 Live 廣播節目，返家往往已是深夜十一點，並在醫院與工作地點之間頻繁南北奔波。

張銘祐身邊友人表示，這段期間他始終保持高度自律與必勝的意志力，在家庭與公共責任之間承擔極大壓力，咬牙撐過身心極限，展現出難得的責任感與韌性。

遺憾的是，張銘祐父親近日辭世。張銘祐隨後於臉書發文表示：「父親過世第三天，我選擇恢復選舉行程。」他透露，父親生前最放心不下的，就是自己的初選之路，「他總覺得我沒有背景、沒有資源，心裡一直很愧疚，覺得沒能替我多做些什麼。」

張銘祐也回憶，服務處成立那一天，父親拖著生病的身體，悄悄坐車北上，突然出現在現場，讓他又驚又心疼，「我當下其實是唸他的，怎麼可以這樣勉強自己。」這一幕，也成為他心中難以抹去的記憶。

「不管初選結果如何，我都會拼盡全力。」張銘祐表示，這也是他選擇回到台北、繼續完成該做事情的原因。

對於各界關心與協助，張銘祐表示，這幾天收到許多朋友傳訊與來電，關心近況、希望幫忙，「我和妹妹非常感激，也深深感受到大家的溫暖。」但他也說明，兄妹已依父親生前心願達成共識，婉拒各界致贈奠儀、輓聯、花圈花盆，並將依基督教儀式低調進行治喪事宜，父親預定於1月24日火化、入塔，以最簡單、安靜的方式走完71年的人生，懇請各界見諒。

張銘祐在文中坦承，堅強並不代表沒有悲傷，「在孩子面前，我努力裝得很堅強；開車回台北的路上，眼淚還是一直掉。」但他也表示，相信父親已在另一個世界得到永生，並引用《聖經》約翰福音11章25至26節作為信念支撐。

在完成必要家務並整理心情後，張銘祐今日正式恢復選舉行程。團隊表示，他感謝社會各界的體諒與關心，未來也將帶著父親的牽掛與期許，回到中正、萬華，持續為地方與鄉親打拚。