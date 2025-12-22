承啟AI營收貢獻拉升 力拚Q4損平、明年轉虧為盈

承啟將以第四季損益兩平、明年轉虧為盈作為營運目標。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕二線顯卡與板卡廠承啟科技(2424)今日召開法說會，管理層指出，隨著AI伺服器相關需求持續升溫，公司產品結構已出現明顯轉變，AI相關營收占比已由去年同期的44%拉升至63%，成為目前最主要的成長動能；同時，新切入的伺服器電源業務亦已完成初步布局，目標於2026年起貢獻營收，公司將以第四季損益兩平、明年轉虧為盈作為營運目標。

承啟今年前三季營收23.4億元，年增2.4%，惟受新台幣升值影響，匯兌由去年收益轉為虧損，加上研發與營業費用增加，前三季每股盈餘(EPS)-0.95元。管理層說明，第三季單季已因匯兌回貶轉為獲利，但累計仍呈現虧損，第四季表現高度取決於匯率走勢，將以守住損益平衡為首要目標。

在產品組合方面，承啟指出，中國消費性電子市場復甦不如預期，新一代顯卡產品未能帶動明顯換機潮，雙十一與年節檔期需求僅持平，使消費性產品成長動能受限；相較之下，AI伺服器相關應用需求持續強勁，帶動AI產品線營收占比快速拉升，並與其他產品線拉開差距，顯示公司營運重心正加速轉向企業級與伺服器市場。

研發布局方面，承啟高階主機板團隊已在超微(AMD)與英特爾(Intel)雙平台同步表現穩定，並在記憶體調校與相容性上取得成果，為公司在專業玩家與極限超頻市場奠定基礎。另一方面，電源團隊以12Vo、3200W CRPS伺服器電源為核心，已延伸出6款機種並取得中國CQC安規認證，目前進入小量量產階段，未來亦將持續開發更高功率伺服器電源產品，優化整體產品組合。

承啟表示，短期仍需面對匯率波動與消費性市場疲弱等不確定因素，但隨著AI相關產品比重持續提升，以及伺服器電源新業務逐步發酵，公司對2026年後營運動能持審慎樂觀看法。

