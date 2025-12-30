承德艦士兵集體控訴 三長涉霸凌懲處不公

藍委爆料，承德艦士兵集體控訴艦長、副艦長及輔導長等三長「職場霸凌」。（本報資料照片）

共軍進行「正義使命-2025」環台軍演，國軍審慎因應，不過，國民黨立委徐巧芯30日爆料，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體控訴該艦艦長、副艦長以及輔導長等三長「職場霸凌」，向上投訴後也得不到回應，石姓副艦長更拒絕道歉；對此，海軍表示，會針對違失人員做出公平的查處。

徐巧芯昨在臉書表示，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」林姓上校艦長、石姓中校副艦長及林姓中校輔導長3人遭士兵集體控訴職場霸凌，包括石姓副艦長辱罵下屬、爆粗口；士兵通報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長事後還將辱罵行為合理化，石姓副艦長事後更拒絕道歉，導致當事人身心受創。

她指出，這三人又疑似對下屬差別待遇，近期艦上有軍官、士兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，卻「同過不同罰」，其中8月黃姓輪機官帶酒上船被查獲，卻僅以「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」為由記申誡乙次，9月又有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻以《陸海空軍懲罰法》及相關規範記申誡2次，明顯懲處不公，包庇軍官違規。

徐巧芯質疑，承德艦上3位長官應對下屬涉職場霸凌、官士兵懲處不公，面對投訴又想息事寧人，如今正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬不信任長官，「要如何發揮戰力，保衛台灣？」

海軍司令部中將參謀長邱俊榮對承德軍艦發生內部管理問題表達遺憾，相關違失人員已由國防部完成調查，後續會針對違失人員實施公平查處，也會強化內部管理以凝聚團結向心力，減少類似案件再發生。