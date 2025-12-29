承德艦官兵控「同過不同罰」 海軍司令部調查中

台北市 / 綜合報導

海軍康定級巡防艦「承德艦」，近日有官兵聯合陳情，控訴上級長官「同過不同罰」。去年8月輪機官帶酒精飲料上台船被查獲，僅口頭警告沒處罰，隔月上兵遇到同樣狀況，卻被記了兩支申誡，大長官甚至為此在榮團會上說明。陳情官兵們認為，明明都是初犯，怎麼能有兩套規矩，對此海軍司令部已經著手調查。

在海上透過雷達和拖曳聲納探測，有著水下作戰和反潛能力，海軍康定級「承德軍艦」，是我國重要海戰關鍵力量，如今卻有多名官兵控訴陳情。投訴人江先生說：「輪機官住艙查獲住艙冰箱內，存放酒精飲料，然後因為那時候是在台船的關係，(長官)對他可能口頭警告這樣，後來就是因為也有個兵，就是他帶酒這樣子，然後就被記了(申誡)，完全就是處分不平等這樣子。」

廣告 廣告

今年8月一名輪機官住艙被查獲酒精飲料，獲得長官口頭警告沒處罰，但9月26日有上兵內務櫃被查出酒精飲料，卻被記了兩支申誡，有同夥發文抱不平，11月底開榮團會時，長官說若為船上好就不該讓人看笑話，承認對輪機官沒有處分。

遭指控長官說：「就因為我們在台船沒有管得很嚴格，老實說的確不用很嚴格，你來當兵你不知道你不能帶違禁品嗎，因為那是回來左營之後，第一次發生違禁品的出現，所以我就跟督導說，這一次嚴重警告宣導不能再犯，所以那一次沒有處分的確是。」為何同過不同罰，是否處置上有不公及疏失，多名官兵聯合提出陳情。

投訴人江先生說：「一個是軍官然後另外一個是上兵，那他們都是初犯，那我真的不理解為什麼可以落差這麼大，(長官)找了各種理由，幫那位中尉輪機官卸責這樣子。」

大家在同一條艦上保家衛國，本應是和諧的大家庭，帶違禁品挨罰不同步，間接也是影響軍紀，對此海軍司令部也已著手進行調查。

原始連結







更多華視新聞報導

S70C飛官酒後待命.飛行時離座如廁 海軍：成立調查小組

美海軍作戰部長訪日 稱可理解首相關切「台灣有事」

週刊爆海軍局長違法蒐集漢光機密？顧立雄：勿枉勿縱

