承德艦爆職場霸凌爭議 海軍澄清：非因調查留港、已完成查處

海軍司令部參謀長邱俊榮中將。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐巧芯今（30）日揭露，海軍承德艦內部疑似發生職場霸凌情事，指控艦上「三長」之一的副艦長涉嫌對下屬言語羞辱，甚至拒絕道歉，導致官兵身心受創，引發外界關注。在中共連續兩日軍演、兩岸情勢緊繃之際，相關爭議也引發外界對部隊士氣與紀律的疑慮。

對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將回應表示，對於承德艦內部管理問題，海軍方面深表遺憾，並已完成相關調查。他強調，外界所稱承德艦因事件遭「留港調查」並非事實，該艦目前係因執行專案工程任務，並非納入戰備序列，因此未參與相關演訓行動。

邱俊榮指出，承德艦目前執行的是專案工程，並非戰備編組的一環，並非外界所誤傳的「因調查而無法出海」。針對內部違失人員部分，海軍已完成調查程序，後續將依規定進行適當處置。

邱俊榮也強調，海軍對於內部管理一向高度重視，後續將持續加強單位內部管理與紀律要求，凝聚官兵向心力，避免類似事件再次發生。

海軍艦隊指揮部隨後發布新聞稿指出，承德艦目前正執行專案工程任務，並未列入戰備出航序列，媒體所稱「因調查未出海」並非事實；至於相關人員違失部分，已完成調查，並依規定辦理後續處置。

