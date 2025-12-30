承德艦爆職場霸凌「寫報告無法出海？」 海軍表達遺憾、澄清非因調查留港

海軍承德艦爆出職場霸凌案，海軍司令部參謀長邱俊榮表示，內部發生管理問題確實很遺憾。（示意圖，翻攝自中華民國海軍臉書）

中共圍台軍演之際，海軍卻爆出職場霸凌！國民黨立委徐巧芯今（30日）揭露，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」3長遭士兵集體陳情，公然爆粗口辱罵下屬，且軍紀懲處明顯雙標，造成多名官兵留在軍中寫報告，無法出海因應軍演。對此，海軍司令部參謀長邱俊榮說明，承德艦目前未納入戰備服勤兵力，所以沒有「留港調查」的狀況，但內部發生管理問題確實很遺憾，海軍調查完成後會實施公平查處。

海軍承德艦3長（艦長、副艦長、輔導長）遭下屬指控霸凌，碰上中共軍演格外敏感時機。媒體在今日傍晚的國防部記者會詢問，昨（29日）是否因軍中霸凌事件，導致官兵留在軍中寫報告、未出海因應軍演，從而影響國軍戰力？

邱俊榮首先表示，很遺憾發生內部管理問題。邱俊榮接著說明，承德艦目前正執行專案工程，不屬於戰備服勤的兵力，所以並沒有所謂「留港接受調查」一事，這點海軍需要澄清。

至於內部管理問題，邱俊榮表示，違失人員部分已由本部完成調查，後續針對違失人員會秉公實施查處。邱俊榮表示，海軍後續會強化單位內部管理與紀律要求，凝聚官兵向心力，避免類似事件再次發生。

