承接民主精神！邱議瑩美麗島掛新看板亮相 「接棒拚！高雄贏！」

▲美麗島舊址見證接棒，陳其邁子弟兵齊站台挺邱議瑩。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今（9）日在「美麗島雜誌」舊址前舉行記者會，正式亮相全新戶外看板「接棒拚！高雄贏！」，並宣布將於明（10）日前往中央黨部完成參選登記。現場多位曾與市長陳其邁共事的助理、幕僚與後援會代表到場聲援，強調邱議瑩具備延續陳其邁市政精神的能力，是「最像其邁的接班人」。

邱議瑩在致詞中回顧與陳其邁近三十年的合作情誼，指出此次掛上新看板，不只是競選口號，更象徵延續高雄進步價值與治理理念的決心。她說：「30年的默契，是對高雄的承諾。我會接棒，為城市努力，讓高雄繼續向前。」

記者會選在美麗島舊址具有象徵意義。邱議瑩提到，1979年美麗島事件期間，她的父親曾參與相關運動，深刻影響她的人生及對民主的認知。她表示，希望以新看板延續民主精神，提醒自己不忘初衷。

現場與會的陳其邁子弟兵紛紛分享與邱議瑩合作的經驗。高雄市議員鄭孟洳表示，邱議瑩外表嚴肅，實際上細膩溫暖，總能關心身邊同仁。市議員林志誠則提及邱議瑩與陳其邁日常趣事，指出兩人私下皆親民、細心，關懷市民生活。前青年局長張以理則稱讚邱議瑩十年如一日推動《再生醫療法》，展現改革決心與毅力。前隨行秘書張耀中則以颱風勘災為例，說明邱議瑩迅速抵達災區、指揮團隊避開淹水路段，展現責任感。

在地方支持者方面，前金、新興、苓雅區後援會主席林志田、王文祿、顏炳豪及多位里長代表到場。林志田表示，邱議瑩具備承先啟後能力，三區里長一致支持她參選。

記者會最後，與會代表送上象徵「接棒」的棒棒糖，現場氣氛熱烈。邱議瑩表示，將與黨內夥伴、基層里長及高雄市民一起努力，讓高雄更好、更有希望。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）