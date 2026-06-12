承接VUVU的記憶！屏東瑪家推「慢城」 找回部落傳統家庭農園
〔記者陳彥廷／屏東報導〕積極推動「慢城」的瑪家鄉公所，鄉長羅清仁在上任後即著手進行回復「家庭農園」，將曾經荒廢的家園旁農地，重新種回複層植物，從固碳到食農教育到生態旅遊一應俱全，羅清仁指出，攜手國立屏東科技大學將瑪家打造成為「保種之鄉」，現已有15家「家庭農園」，不僅是植物的保種，更是讓原住民與大自然協調生活的逐步回復。
瑪家鄉公所推動「國際慢城」多年，「家庭農園」正是實現的生活模式之一，羅清仁說，原住民數百年與台灣山林的共存，領悟及傳承了許多適地植物，但在商業規模的農法下，常見植物及利用方式都逐漸消失，為找回這些曾經屬於VUVU的智慧，透過「家庭農園」，將文化保存、特殊植物保種，未來可透過農園體驗、文化解說及特色飲食，引導遊客走進部落的生活場域，深刻感受人與土地共生的價值，成為慢城「體驗經濟」的核心驅動力。
屏科大森林系教授陳美惠指出，家庭農園其實就是找回早年家家戶戶都有自己的院子種菜、養雞的概念，並透過種植樹木打造專屬的微氣候，以複層次如地面蔬菜如地瓜葉、芋頭、中層灌木、到高層喬木如龍眼或假莖的香蕉等的多層次結構栽培，透過樹木遮蔭調節溫度，不僅適合耐陰作物如中草藥、咖啡生長，也能保護族人在田間工作時不至於過熱。這些農園保存珍貴的地方作物品系與民族植物，是維繫部落韌性的關鍵，在面臨文化知識斷層的現代，透過與醫療、編織、祭儀相關的植物知識文化傳承及社會韌性。
瑪家鄉15戶家庭農園中，面積最大者達2289坪，最小則是大概3坪，園內植物種類極為多樣，單一農園最高紀錄栽種高達269種植物，團隊結合部落傳統知識、民族植物利用及在地飲食文化，現已開發出成熟的食農教育課程。透過「看、聞、觸、嘗、作」的五感體驗，引導大眾深入認識原住民族與土地共生的山林智慧。
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