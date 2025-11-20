承擔新北 李參選人稱時候未到

藍營力拚縣市長延續執政，新北市是重中之重，藍白合是否成局備受關注。藍白黨魁19日會面後，台北市副市長李四川20日表示，國民黨若要他負責任或承擔，一定不會排斥。民眾黨主席黃國昌19日點名綠委蘇巧慧透過諸多管道鼓勵他參選新北市長「選到底」，被蘇否認後，黃20日再以蘇父、前行政院長蘇貞昌「連神明都敢騙」反諷，指蘇巧慧貴人多忘事，講的話卻都忘記。

面對新北市長選戰，各黨積極布局，國民黨熱門人選除了李四川，還有新北市長劉和然，儘管李四川未正式表態，不過傳出李的選戰團隊已成形，李四川日前說，「我現在只有處理輝達團隊」，選舉還那麼久，若有想法一定會跟各位報告。

已宣布參選新北市長的黃國昌前天與國民黨主席鄭麗文進行峰會時說，民眾黨非常想要有地方執政的機會，自己也希望成為新北市長最好的選擇，不過他是一個大局為重的人，「如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線用最大的力量輔選。」

對此，李四川昨受訪時說，沒有時間去看黨裡面的狀況，這部分也不是市府必要工作，所以沒有什麼評論，黨如果要他負責任或承擔，一定不會排斥。

至於何時可被稱呼為「李參選人」？李四川說，現階段距離選舉還很長，不要給市民感覺這個政府天天都在選舉，如果到要選舉的時候，他會跟大家報告。

黃國昌前天也爆料，蘇巧慧透過各種管道勸他一定要選到底，但他也明白蘇為何這樣講，自己是以藍白大局為重；蘇巧慧否認此事，稱從未透過任何管道希望誰選到底。

黃國昌昨大笑回應，參選是每個人的權利跟自由，「不過我有一點驚訝，蘇巧慧可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘喔？不是只有1組，2組以上的人耶！」

黃國昌更提及，聽見蘇巧慧的回應，不禁讓他想起蘇貞昌民國99年在台北市保安宮宣誓，絕對不會選第3次台北縣長，然而107年又再度參選新北市長，使台灣社會質疑「連神明都敢騙」，人民還是滿重視政治人物的誠信，若連神明、人民都一起騙，可能就不好。

蘇巧慧重申，她對其他參選人一向是尊重與祝福，從未透過任何管道或授權任何人去傳任何影響參選決定的言論。