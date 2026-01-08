承業醫子公司與馬偕醫院簽定質子銷售合約

「冬季猝死前，有沒有先兆？」對此，重症醫師黃軒表示，肯定有，但它很安靜！你常常會不在乎。在急診與加護病房，他常回頭問家屬時，最常聽到的一句話是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」這句話，幾乎是冬季猝死的共同前奏，不是嗎？ 冬季猝死前 最常出現的5種低調警訊1、 不明原因的「異常疲勞」 不是熬夜那種累，而是：．明明睡夠，卻醒來就累．做一樣的事，卻特別喘．身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感 研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。 2、 胸口悶、緊、壓，但「不像痛」很多人會說：像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。 冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。 3、 清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。 4、 頭暈、眼前發黑、差點昏倒 這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索 5、睡眠突然變差、半夜醒來心跳快 ．原本好睡，突然變淺眠．半夜醒來覺得心跳很快．醒來後難再入睡 這常與自律

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言