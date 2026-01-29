承租侯2022大勝場地當競辦 蘇巧慧:單純辦公空間

政治中心／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，傳出已租下2022年侯友宜高票連任場地作為競辦，蘇巧慧強調是單純辦公空間，未來會視選戰節奏，再找合適地方成立競總，至於藍營人選依舊難產，有常委在常會提案，要求黨主席徵召李四川參選，新北市長侯友宜相信黨會透過溝通協調，產生最好人選。

2022年新北市長侯友宜，以45萬多票差距擊敗對手林佳龍，成功連任，當時的競辦被視為"勝選福地"，現在由民進黨參選人蘇巧慧租下。

2026新北市長選戰，蘇巧慧承租侯友宜連任時競辦作為競選辦公室。（圖／民視新聞）





競辦地點坐落新板特區精華地段，位置正對新北市府，距離板橋車站也近，享有交通便利，蘇巧慧搶先租下，被視為替選情增添一份好彩頭。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「這個地方交通方便，過去蔡英文總統和侯友宜市長，都在這裡租借過，就是單純的辦公空間而已，沒有什麼其他特別的考量，未來也會隨著選戰的節奏，在適合的地方適合的時間，再成立競選總部。」

儘管侯友宜冷回，"能力"比較重要，但相較蘇巧慧，被展現翻轉新北的企圖心，國民黨人選依舊難產，李四川與劉和然至今尚未碰面協調，有中常委在常會上提案，建議直接徵召李四川參選。

新北市長侯友宜：「黨有它的規劃的程序跟時間跟節奏，那我們一切按照節奏，大家透過溝通協調，以及未來整個程序的過程當中，產生最好的人選。」





代表民眾黨參選新北市長的黃國昌，再被發現文宣出現錯字。（圖／民視新聞）





藍營不只內部矛盾待解，還要擔心民眾黨參選攪局。黃國昌二月起會在新莊競總上班，但競選文宣出爐，在獲獎部分，2007年國科會吳大猷獎，將"猷"打成"猶"，但寫錯字也不是頭一回發生。

去年三月黃國昌到北所靜坐抗議，並用噴漆寫字，卻被發現上半部的"医"寫成"臣"，下半部的"酉"寫成"西"，這回文宣又錯字，博士程度引發質疑。

