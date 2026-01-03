中部中心/綜合報導

台中中華路夜市商圈，美食百家爭鳴，就有一家黑輪店，主打復古風，店內擺放各式舊時光小物，引人入勝，老闆賣的不只黑輪，還有小時候校門口賣的兒時炸物，另外還有阿嬤家傳的手工蘿蔔糕，還有顧客因為思念過世的阿嬤，吃到味道相近的蘿蔔糕，感動到當場落淚！

承著夢想起飛的黑輪店! 阿嬤家傳"這一味"引人落淚

承著夢想起飛的黑輪店! 阿嬤家傳"這一味"引人落淚





古早味攤車，門口掛著大紅燈籠，寒冷的夜裡，進屋大啖黑輪，再喝熱呼呼的高湯，溫暖過路人的胃。不過，老闆霸氣喊說，哥賣的不只是黑輪，還有夢想。走入這家承著夢想起飛的店面，彷彿穿越時光，回到過去，店裡陳設小物古色古香，有手工編織的竹簍、以及市面上絕版的卡帶、泛黃的電影劇照，老闆說開店結下善緣，很多街坊鄰居，還專程贈送骨董給他放！

承著夢想起飛的黑輪店! 阿嬤家傳"這一味"引人落淚

阿嬤家傳的手工蘿蔔糕也是店內必點 店家堅持自己磨米製漿蘿蔔也是自己拌炒炒出香氣





這家黑輪店，就在台中中華路夜市商圈，要想在眾多夜市美食脫穎而出，店裡美食不只有黑輪，還有早年校門口賣的迷你炸物，重現江湖！還有還有，阿嬤家傳的手工蘿蔔糕，也是店內必點，店家堅持自己磨米製漿，蘿蔔也是自己拌炒炒出香氣，外皮煎到酥脆，沾上店家特製的白甜醬跟辣椒醬油，滋味更上層樓！

承著夢想起飛的黑輪店! 阿嬤家傳"這一味"引人落淚

蘿蔔糕就彷彿阿嬤還陪著他 念舊的老闆店裡還收藏小時候的玩具尪仔標





蘿蔔糕，就彷彿阿嬤還陪著他。念舊的老闆，店裡還收藏小時候的玩具尪仔標，還有又稱為翹牌的塑膠鬥片。攤車旁邊擺設小學課桌椅，記者當場和老闆玩起翹牌，彷彿回到學生時代下課時光。果然這家店賣的不只是黑輪，舊時光的美好與美食餐點，交織成夢想大網，就等顧客來探索！





原文出處：承著夢想起飛的黑輪店! 阿嬤家傳"這一味"引人落淚

