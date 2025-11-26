承襲日亞化學精神 星亞視覺永續創新受台灣精品獎肯定

台亞集團旗下子公司星亞視覺（tw 7753）今日榮獲第34屆「台灣精品獎」，以「戶外窄視角顯示屏」奪得佳績，不僅彰顯公司卓越的研發實力，更展現軟硬整合的深厚能力，充分體現星亞視覺持續推動創新與永續的承諾。自今年掛牌上櫃以來，公司營運表現持續穩健成長，反映其長年專注於數位顯示及視覺燈光系統所累積的價值與實力。

↑圖說：台亞集團子公司星亞視覺榮獲第34屆「台灣精品獎」，以「戶外窄視角顯示屏」奪得佳績。圖為星亞總經理李柏龍。（圖片來源：台亞集團提供）

廣告 廣告

台灣精品獎素有「台灣產業界奧斯卡獎」之稱，本屆評選著重於「環境保護、創新設計、台灣製造」，星亞視覺此次獲獎的【戶外窄視角顯示屏】以自行研發的專利設計，透過獨家的精準光學角度控制，搭配特殊模塊遮陽罩，相較於市面上一般的產品為120度的發光角度，星亞將次世代產品設計至60度以下，不僅將光線集中度提升30%以上，有效減少60%以上的散射，有效降低傳統顯示屏常見的光害問題，減輕對環境與生態的衝擊。加上智慧節能設計使耗能降低40%，並採用高耐用度設計，產品使用年限較同業增加3到4倍，不僅延長產品壽命，更減少電子耗材浪費，守護環境保護，並以台灣團隊設計製造，產品色彩校正誤差在5%以內，呈現更佳的色彩均勻度，大幅減少誤差值，堅持品質展現在地研發實力。產品整合多面向節能設計，為客戶提供高效、穩定且耐候的解決方案，兼顧效益與環境友好，充分展現研發創新與高端品質，實現「高效廣告 × 生態共榮」的應用價值。

星亞視覺秉持「Communicate Ideas, One Pixel at a Time」的品牌理念，長期專注於戶外顯示屏與燈光設備的創新與製造，以對像素的極致要求，打造能精準傳遞訊息、同時提升環境價值的顯示科技。星亞總經理李柏龍表示，星亞視覺身為台亞集團的一份子，一直以來遵循著日亞化學的核心經營方針「努力學習、勤於思考、用心工作，創造世界第一的商品」，公司目標是成為全球數位顯示與視覺燈光系統的領導者，憑藉高度客製化、耐用年限長、掌握軟硬體關鍵技術及獨家控制系統的優勢，與客戶建立緊密合作並彈性因應需求，持續研發符合應用場景的解決方案，提升客戶附加價值。

台亞半導體副董事長暨日亞化學專務取締役戴圳家，得知星亞於台灣精品獎中奪得佳績後表示：「星亞視覺深耕台灣市場已逾40年，2022 年自台亞（tw 2340）分割獨立後，一直持續繳交出漂亮的成績單，在今年8月份上櫃掛牌後，表現更是亮眼，非常開心今日星亞獲得此項殊榮，彰顯出星亞所堅持的職人精神，在追求技術創新與產品卓越的同時，更致力於推動創新與永續的承諾，落實將永續、創新與責任融入企業文化，以永續精神邁向國際市場，點亮世界。」

更多品觀點報導

富邦集團運動家庭日 蔡明興、蔡明忠與6千員工及家人同樂！

「台亞玩很大！」2025家庭日熱鬧登場 小人國變成台亞員工的遊樂園

