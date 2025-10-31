承襲莊淑旂博士百年中醫智慧 《全齡自然養生攻略》新書發表

為延續莊淑旂博士「未病先防」的中醫保養精神，莊淑旂孫女、百年藥行莊廣和堂第四代傳人莊美如（中）推出特刊《全齡自然養生攻略》，以現代語彙詮釋百年家族智慧，鼓勵民眾依四季節奏調整生活，實踐自然養生之道。（李侑珊攝）

台灣首位女中醫師、女中醫博士莊淑旂以漢方傳統醫學與食療養生聞名，長年致力推廣防癌與健康管理理念。為延續其「未病先防」的中醫保養精神，莊淑旂孫女、百年藥行莊廣和堂第四代傳人莊美如推出特刊《全齡自然養生攻略》，以現代語彙詮釋百年家族智慧，鼓勵民眾依四季節奏調整生活，傾聽身體訊號，實踐自然養生之道。

《全齡自然養生攻略》由《康健雜誌》與莊廣和堂聯合出版，完整整理莊淑旂博士近60年的臨床經驗與生活智慧。全書以「補對才養生」為核心，融合本草理論與現代保健觀，針對轉大人、成年人與銀髮族三大族群，提出分齡調養、對症食補的健康方案，並以「青春打底、成年調養、銀髮安養」為主軸，協助讀者建立可長久實踐的健康習慣。

莊美如與三胞胎孩子示範莊淑旂博士打造的「宇宙毛巾操」。（李侑珊攝）

《康健雜誌》出版部總監王慧雲指出，現代人普遍陷入「吃得多卻營養不足、忙得多卻休息不夠」的惡性循環，導致代謝與免疫系統失衡，特刊因此以中醫「醫食同源」為基礎，教導民眾運用日常食材達到調養與預防的效果，讓「廚房即藥房」成為家庭健康的第一步。

配合新書發行，莊廣和堂將於11月啟動「第三屆轉大人文化節」，以中醫文化為核心，推廣「從小打底、全齡養生」的健康理念。莊美如表示，童年養成的生活習慣決定一生體質與健康，「孩子轉得好，國家才會強！」期盼藉此活動喚起社會對下一代健康成長的重視，讓中醫養生智慧融入現代生活，成為全民健康的基石。

