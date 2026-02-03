承襲「森派書法」 林榮森之子用咖啡延續墨香

書法家林榮森之子林格釩承襲「森派書法」，將傳統書法結合精品咖啡推廣。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕書法文化如何永續？書法家林榮森之子林格釩，從小就沈浸書法藝術，承襲「森派書法」的蒼勁筆觸，大膽將傳統藝術轉化為文化IP，傳統書法結合精品咖啡，創立「啡墨 Coffeeink」，透過實體複合式藝文空間，開創文化永續經營的新商業模式。

林格釩以客製化的情感連結，每包咖啡豆與咖啡杯皆由林格釩親手題字，將「平安是福」、「活在當下」等心靈語錄與飲品結合，他說，早期透過雲端廚房模式經營，在自家成立工作室接單，沖煮精品咖啡，並在咖啡杯揮毫，用溫暖的字句，和消費者心神交會，有人透過咖啡向心愛的人告白，也有上班族訂製生日咖啡為朋友慶生。

林格釩透過在杯身隨性揮毫，成功將書法從靜態的展覽館帶入大眾日常，也為品牌累積了深厚的轉型資本，進展到實體化，讓書法不再只是高層次的藝術，而是能與咖啡客交流、隨性揮毫的「生活美學」。

為了解決書法文化後繼無人的焦慮，林格釩特別在店內玄關處設置「揮毫區」，備齊文房四寶，打破大眾對書法的距離感，他說，書寫是沈靜紓壓的最佳途徑，咖啡館也是讓年輕世代隨性提筆、感受墨香的實驗場域。

「啡墨」店內桌椅、羅漢床由林格釩回收國小的原木舊書桌椅，重新打造，舒適、有特色，店內除提供手沖咖啡，也提供餐食，其中網友推薦必點菜色是「剝皮辣椒雞湯、蕎麥麵套餐」，他強調，書法傳承的初心，將持續探索傳統文化在3C世代生存的新路徑，讓墨香在咖啡館裡獲得新生。

林格釩在啡墨設置書法體驗區，供民眾揮毫。(記者蔡淑媛攝)

林格釩在咖啡廳將書法從靜態的展覽館帶入大眾日常。(記者蔡淑媛攝)

