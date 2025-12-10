承認台灣屬於中國才能去韓國？沈榮欽批認知戰：李在明沒說過這些話

記者楊士誼／台北報導

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，有帳號洗台灣人認知戰，宣稱南韓總統李在明稱「承認台灣是中國台灣才能來韓國」。

針對韓方作為，外交部昨日表示，已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中。外交部深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，呼籲韓國政府，應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

沈榮欽指出，台灣外交部數度向南韓政府嚴正關切並交涉，雖未獲得正面回應，但是南韓外交部已經表示願意協商。不過要提醒一點，最近有帳號在洗台灣人認知戰，故意挑撥台韓兩國關係，宣稱李在明表示：「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」，或是「只有承認台灣是中國的一部分，否則不能入境。」

沈榮欽強調，李在明固然有其問題，但是他並沒有說過這些話，沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，「這是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息，請大家注意」。

