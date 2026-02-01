「承認吧，每件事都是我對！」川普投書《華爾街日報》：大家戴上紅帽子吧，是我的關稅讓美國經濟「起死回生」
《華爾街日報》1月30日刊出美國總統川普投書，這位「關稅人」以勝利者姿態宣告「川普經濟學」的全面勝利。面對去年「解放日關稅」引發的市場恐慌預言，川普用道瓊指數逼近五萬點、通膨降至1.4%的現實數據，狠狠打臉華爾街分析師與學院裡的經濟學家，這篇川普自吹自擂的經濟成績單，也是一篇宣告全球化舊時代終結的檄文。
如果說2016年上任總統的川普（Donald Trump）是帶著憤怒撞開華府大門的野蠻人，那麼2026年的川普，則是以經濟帝王的姿態，站在道瓊工業指數即將突破五萬點的歷史高崗上，嘲笑那些曾經看衰他的建制派精英。川普這次選擇長期對貿易保護主義持保留態度的《華爾街日報》投書，發表題為《我的關稅讓美國重振雄風》（My Tariffs Have Brought America Back）的文章。
川普不僅是對其第二任期首年政績進行總結，這更是一份充滿「川普式修辭」的勝利宣言。川普表示，去年4月的「解放日」（Liberation Day）他啟動覆蓋全球的歷史性關稅政策時，那些所謂的「專家」曾預言世界末日，但如今的事實證明——他們錯得離譜，是他將美國經濟從「拜登時代的滯脹泥淖」中解脫出來。
「我是對的，我救了美國！」
回顧2025年，當川普的關稅大棒揮向全球，華爾街分析師與學院派經濟學家曾紛紛示警：美國經濟慘了！股市崩盤、惡性通膨、經濟衰退都將接踵而至。然而川普在投書中列舉了一連串數據，試圖粉碎這些傳統經濟學的教條：「自2024年勝選以來，我們創造了52次股市新高，通膨卻幾乎消失。」
川普特別引用了亞特蘭大聯邦儲備銀行（Atlanta Fed）的數據，指出儘管2025年秋季經歷了民主黨主導的政府停擺風波，導致GDP損失了至少1個百分點，但該年第四季的經濟成長率預計仍將超過5%，而第三季更是達到了強勁的4.4%。此外，過去三個月的核心通膨率已降至1.4%，這也跟拜登執政時期的高通膨形成鮮明對比。
川普強調，美國勞工的實質收入成長了1000至2000美元、甚至更多，薪資漲幅遠超物價，徹底打破了「高關稅必然導致高通膨」的詛咒。他甚至不忘揶揄聯邦最高法院：「我真心希望大法官們能看到這些數字，因為我們國家從未見過這樣的榮景。這篇投書諷刺之處，在於刊登文章的《華爾街日報》總是批評關稅、認為是「對美國消費者的變相加稅」。川普在文中直接「踢館」，稱這種觀點不僅過於簡化，更是「絕對錯誤」。
為了佐證自己的論點，川普罕見地引用了學術權威——哈佛商學院（Harvard Business School）的最新研究：高達80%的關稅是由外國生產商和中間商承擔，而非美國消費者。川普的邏輯很簡單：在全球產能過剩的背景下，依賴出口的國家（暗指中國與部分亞洲經濟體）別無選擇，只能自行吸收關稅成本以保住美國市場份額——於是美國平均關稅稅率翻了五倍，但國內通膨卻大幅下降。
台積電與全球供應鏈的「回歸」
如果說關稅是川普手中的大棒，隨之而來的投資承諾就是胡蘿蔔，儘管這根胡蘿蔔是強行塞進跨國企業嘴裡的。川普在文中拋出一個天文數字：在他第二任期的第一年內，美國獲得了超過18兆美元的新投資承諾，他同時也嘲諷拜登四年任內僅拉到了不到1兆美元。
這股資金狂潮重塑了全球產業地圖：全球各大汽車製造商正向美國注資超過700億美元；而在科技領域，台灣人最熟悉的台積電（TSMC），以及美光（Micron）、輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等科技巨頭，正投入數千億美元在美國本土建設尖端半導體產能；此外，全球製藥巨頭承諾投入5000億美元將關鍵藥物生產回流美國。川普得意的表示，如果沒有關稅作為談判籌碼，他推動的「最惠國待遇」藥價談判（降幅高達90%）根本不可能實現。
川普的「交易的藝術」在外交領域也展現得淋漓盡致，他將軍事同盟關係成功轉化為經濟訂單，徹底模糊了國家安全與商業利益的界線。川普在投書中詳列一份「購物清單」，顯示美國的盟友們是如何通過「花錢買平安」來鞏固與華盛頓的關係：包括韓國企業將投資1500億美元，旨在復興美國本土的造船業（這對美國海軍擴張至關重要）；日本將協助在阿拉斯加建設世界上最大的天然氣管道之一，並將美國能源出口到亞洲；歐洲同意購買7500億美元的美國能源，以減少對「外國對手」（暗指俄羅斯）的依賴。
川普宣稱，自「解放日」（就是去年4月2日宣布對等關稅那天）以來，他已與中國、英國、歐盟、日本、韓國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等國達成了歷史性的貿易協議。他自豪地指出，所謂的「全球報復」並未發生，相反地，這些國家為了進入美國市場，紛紛低頭簽署協議，甚至連帶推升了它們本國的股市。
文章最後，川普將經濟成就上升到了國家安全與世界和平的高度。他聲稱在短短九個月內，透過關稅與強勢外交，解決了包括極度危險的印巴衝突在內的八場戰爭與衝突。「是關稅讓過去的美國強大，也是關稅讓現在的美國比以往任何時候都更安全、更富裕。」面對如此亮眼的成績單，川普不改其狂人本色，在文末向《華爾街日報》的編輯與讀者說道：「或許是時候讓那些懷疑論者戴上我最喜歡的那頂紅帽子了——上面寫著：川普對每件事都是對的（TRUMP WAS RIGHT ABOUT EVERYTHING）！」
