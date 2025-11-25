承認想選新竹縣長 林思銘鬆口：配合黨的整體布局

國民黨立委林思銘。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026大選逼近，新竹縣長楊文科兩屆任期即將屆滿後，藍營內部角逐者眾，除了新竹副縣長陳見賢傳出將有所表態外，國民黨立委徐欣瑩、林思銘都有意爭取。林思銘今（25日）也公開喊話，他確實有意願參加國民黨內初選， 待初選機制公布後，他會正式對外說明他的決定。

林思銘表示，針對外界關心他是否參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，他誠摯感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。

林思銘坦言，他確實有意願參加國民黨內初選。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前國民黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。」

林思銘也喊話，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。初選辦法出來後，他支持以全民調選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。

林思銘表示，，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

