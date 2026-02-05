承認曾接觸艾普斯坦 比爾蓋茲：後悔每一分鐘

比爾蓋茲親澄清「郵件是假的」。（圖／美聯社）





美國司法部，上週公開最新一批關於犯罪富豪艾普斯坦的檔案，其中有一封沒有寄出的電子郵件，涉嫌到微軟創辦人比爾蓋茲，郵件內容暗示，比爾蓋茲疑似因為婚外情感染性病，還曾試圖隱瞞當時的妻子。對此，蓋茲接受專訪，親自回應關於艾普斯坦的爭議。

微軟創辦人比爾蓋茲：「回頭看，那其實是一條死路，我花時間和他接觸，是很愚蠢的事，我跟很多人一樣，都後悔曾經認識他。」

微軟創辦人比爾蓋茲談到艾普斯坦，直言非常後悔認識他，同時也強調，他從未踏上艾普斯坦的那座私人小島。

微軟創辦人比爾蓋茲：「我只出席過一些晚宴，我從未去過那座島，我也沒有見過任何女性。」

美國司法部上週，公開最新一批關於艾普斯坦的檔案，裡面有一封2013年未寄出的電子郵件草稿，暗示比爾蓋茲曾因為婚外情感染性病，試圖隱瞞前妻梅琳達，對此比爾蓋茲嚴正否認，直言那封郵件是假的。

微軟創辦人比爾蓋茲：「顯然（艾普斯坦）曾寫了一封寄給他自己的電子郵件，那封信從未寄出，那封郵件是假的，我不知道他當時在想什麼，這也讓我更確定，我和他相處的每一分鐘，都感到後悔，也為此道歉。 」

這段過往重創比爾蓋茲的形象，更對他前妻梅琳達造成了難以抹滅的傷害，在最新的訪談中，公開與前夫劃清界線。

比爾蓋茲前妻梅琳達：「每當這些細節被提起，都非常難受，因為這會喚起我婚姻中，一些非常、非常痛苦的回憶，但我已經走出來了，那些我甚至理解的疑問，應該由那些當事人，甚至包括我的前夫，他們自己要去回答，不是我。」

