承認民調輸給謝龍介 陳以信現身國民黨宣布退選

[Newtalk新聞] 面對2026台南市長選舉，國民黨陣營內，前立委陳以信先前表態參選，宣布要挑戰同黨立委謝龍介後，陳以信今（22日）在國民黨秘書長李乾龍陪同下現身國民黨中央，陳以信發表三點聲明，承認在國民黨中央的內參式民調顯示，謝龍介仍是國民黨最強候選人，因此他從即日起停止爭取提名的動作，將不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。

陳以信聲明表示，第一、經過國民黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示，目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。

陳以信再表示，第二、國民黨主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，他並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。第三、參選過程中，他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。

陳以信再表示，他提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願意提供謝龍介考慮採納。下個月，他會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信表示，最後感謝這段期間許多市民朋友對他的支持與期待，雖然他們這次未能代表國民黨參選，但他要呼籲所有支持他的台南市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。

